महाभारत के श्रीकृष्ण को देखकर भावुक हुईं बुजुर्ग महिला, नीतीश भारद्वाज ने वीडियो शेयर किया वीडियो

दूरदर्शन की 'महाभारत' में श्रीकृष्ण का रोल निभाने वाले अभिनेता नीतीश भारद्वाज को कौन नहीं जानता है. श्रीकृष्ण के किरदार ने उन्हें घर-घर फेमस कर दिया.

नई दिल्ली:

दूरदर्शन की 'महाभारत' में श्रीकृष्ण का रोल निभाने वाले अभिनेता नीतीश भारद्वाज को कौन नहीं जानता है. श्रीकृष्ण के किरदार ने उन्हें घर-घर फेमस कर दिया और परिणाम यह रहा है कि दर्शक अभिनेता को भगवान श्रीकृष्ण का अवतार मानने लगे.  अभिनेता द्वारा निभाया गया श्रीकृष्ण का किरदार आज भी लोगों के मन और मस्तिष्क में जिंदा है. यही कारण है कि नीतीश भारद्वाज को देखने के बाद एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें भगवान का अवतार बताया और ढेर सारा प्यार भी लुटाया.

अभिनेता भले ही टीवी पर सक्रिय नहीं हैं, लेकिन अपने स्टेज शो 'चक्रव्यूह' से थिएटर में छाए हुए हैं.शो 'चक्रव्यूह' में आज भी श्री कृष्ण बनकर नीतीश गीता के उपदेश देते हैं. थिएटर में अभिनेता का शो देखने पहुंचा एक परिवार उन्हें देखकर बेहद भावुक नजर आया है. बुजुर्ग महिला ने अभिनेता को साक्षात श्री कृष्ण का अवतार बताया.  अभिनेता ने फैन-मीट का प्यारा सा वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें व्हील चेयर पर बैठी महिला कह रही हैं कि हमने महाभारत को पढ़ा है, लेकिन आपने उसे साक्षात कर दिया, ऐसा लगता है कि स्वयं प्रभु उपदेश दे रहे हैं.

बुजुर्ग महिला ने नीतीश भारद्वाज की एक्टिंग की भी तारीफ की. अभिनेता भी इतने प्यारे परिवार से मिलकर फूले नहीं समा रहे हैं. हालांकि अभिनेता का मानना है कि वे सिर्फ भगवान का एक छोटा सा जरिया हैं, जो उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने वीडियो पोस्ट कर लिखा, "मुंबई में चक्रव्यूह के बाद के ऐसे पल मेरे मन में हमेशा बसे रहते हैं. वरिष्ठ नागरिकों को प्रणाम करते हुए मुझे अपने माता-पिता की याद आ जाती है. मैं उनसे जीवन का सबसे अनमोल उपहार, शुद्ध प्रेम और आशीर्वाद, को विनम्रता से ग्रहण करता हूं. मेरे भीतर जो भी प्रेरणा और शक्ति है, वह कृष्ण से ही आती है. मैं भाग्यशाली हूं कि उन्होंने मुझे अपना माध्यम चुना."

1988 में बीआर चोपड़ा की महाभारत सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाला धार्मिक शो था. इसकी प्रसिद्धि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में रही थी. 9 करोड़ के बजट में बनी महाभारत को देखने का क्रेज इतना ज्यादा था कि एपिसोड प्रसारित होने के समय सड़कें सुनसान हो जाती थीं और गांव में लोग सारा काम छोड़ 1 घंटे सिर्फ महाभारत का आनंद लेते थे.

