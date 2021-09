Nikki Tamboli ने खूबसूरत सी पिंक ड्रेस पहन अंग्रेजी गाने पर यूं दिखाया स्टाइल, फैन्स बोले- प्रिंसेस...देखें Video

निक्की तंबोली ने शेयर किया वीडियो

निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) टीवी की मशहूर अभिनेत्री हैं. निक्की अपने स्टाइल और लुक्स के लिए फैन्स के बीच काफी फेमस हैं. सोशल मीडिया पर भी निक्की को खूब एक्टिव देखा जाता है. निक्की तंबोली बिग बॉस 14 में भी नजर आ चुकी हैं, बिग बॉस से उन्हें खूब लोकप्रियता हासिल हहुई थी. इसी के साथ सोशल मीडिया पर उनके डांस वीडियो भी जमकर वायरल होते नजर आते हैं. हालही में उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर देखा गया है. इस वीडियो में निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) अंग्रेजी सॉन्ग 'This Is What You Came For' पर बेहतरीन एक्सप्रेशंस देती नजर आ रही हैं.