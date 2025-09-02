Bigg Boss 19: एक विदेशी हसीना तो दूसरा सिंगर, घर में होगी 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री! बढ़ेगी अमाल-नतालिया की टेंशन

बिग बॉस 19 के घर में हर दिन कुछ नया और रोमांचक देखने को मिल रहा है. अब खबरें आ रही हैं कि दो नए नाम घर का हिस्सा बन सकते हैं. इन दोनों के आने से घर में पहले से मौजूद अमाल मलिक और नतालिया की टेंशन बढ़ सकती है. मिल रही जानकारी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर की मॉडल और ब्यूटी क्वीन Meldra Rosenberg भी शो का हिस्सा बनने जा रही हैं. इनके साथ ही 29 साल के सिंगर-कंपोजर शाहजेब तेजानी भी घर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं. आइए जानते हैं इन दोनों कंटेस्टेंट के बारे में.

कौन हैं मेल्ड्रा रोजनबर्ग

मेल्ड्रा 23 जनवरी 2002 को लात्विया-जरमन परिवार में जन्मीं हैं और उन्होंने मात्र 11 साल की उम्र में मॉडलिंग की शुरुआत की थी. उनका करियर शानदार रहा है. 2024 में उन्होंने साउथ कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित 'मिस सुपरटैलेंट वर्ल्ड' के सीजन 20 में हिस्सा लेकर जीत हासिल की. 2025 में पोलैंड में आयोजित मिस सुपरनेशनल प्रतियोगिता में भी उन्होंने Latvia का प्रतिनिधित्व किया. सोशल मीडिया पर भी मेल्ड्रा अपने मॉडलिंग और ब्यूटी क्वीन की यात्रा को बड़ी सक्रियता से शेयर करती हैं. पेरिस फैशन वीक SS25 में वह मॉडल और इवेंट होस्ट दोनों के रूप में नजर आईं.

कौन हैं शाहजेब तेजानी

ह्यूस्टन, टेक्सास में पले-बढ़े Shahzeb Tejani ने बॉलीवुड संगीत में अपनी अलग पहचान बनाई है. 29 साल के इस दक्षिण एशियाई अमेरिकी सिंगर, गीतकार और संगीतकार ने जी म्यूजिक कंपनी के साथ काम करते हुए कई हिंदी और अंग्रेजी गाने रिलीज किए हैं, जिनमें रोमांटिक गीतों की झलक साफ दिखती है. उनके गाने जैसे 'अपना बना ले ना', 'तुम हो', और 'मेरे हमसफर' ने संगीत प्रेमियों के दिलों को छूआ है.

शाहजेब ने न केवल सिंगर के तौर पर बल्कि गीतकार और कंपोजर के रूप में भी अपनी प्रतिभा साबित की है. बॉलीवुड में शाहजेब का सफर संगीत तक ही सीमित नहीं रहा. उन्होंने पेरिस फैशन वीक जैसी ग्लैमरस जगहों पर मॉडलिंग और इवेंट होस्टिंग का भी अनुभव हासिल किया है, जिससे उनका नाम ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी चमका है.