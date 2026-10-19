तलाक के बाद माही विज की जिंदगी में कोई खास? सवाल सुनते ही शरमाईं एक्ट्रेस, बोलीं- मैं सबके लिए...

बिग बॉस-20 के साथी प्रतियोगी काजी तौकीर ने जब एक्ट्रेस माही विज से उनकी प्रेम कहानी के बारे में मजाकिया अंदाज में पूछा कि क्या कोई उनसे संपर्क कर सकता है तो माही विज शर्मा गईं. काजी ने माही से पूछा कि क्या कोई भी उनसे संपर्क कर सकता है. जवाब में, अभिनेत्री ने कहा, “नहीं, कोई मुझसे संपर्क नहीं कर सकता. मैं सबके लिए उपलब्ध नहीं हूं.”

काजी ने उड़ाया मजाक

इसके बाद काजी ने माही से और जानकारी लेने की कोशिश की, यह जताते हुए कि शायद वह कुछ चुनिंदा लोगों में ही दिलचस्पी रखती हो. उन्होंने माही को तीन-चार लोगों को चुनने पर चिढ़ाया और पूछा कि क्या कोई उसे शादी का प्रस्ताव दे सकता है. काजी के लगातार मजाक उड़ाने पर माही मुस्कुराती और शर्माती नजर आईं.

उन्होंने पूछा कि उसके पास कितने विकल्प हैं, यह इशारा करते हुए कि उसकी प्रतिक्रिया से शायद यह पता चलता है कि उसकी जिंदगी में कोई खास है या उसे किसी का ध्यान मिल रहा है, हालांकि माही ने किसी में दिलचस्पी होने की बात स्वीकार नहीं की. उदिति उस समय उनके आसपास ही थी. उन्‍होंने कहा कि शायद उसका खास इंसान यह शो देख रहा है.

माही विज का तलाक

माही और टेलीविजन अभिनेता जय भानुशाली द्वारा जनवरी 2026 में अपने 14 साल के वैवाहिक जीवन के अंत की घोषणा के कुछ महीनों बाद यह हल्की-फुल्की बातचीत हुई है. पूर्व दंपति की एक बेटी तारा है और वे अपने गोद लिए बच्चों खुशी और राजवीर की परवरिश भी कर रहे हैं.

इस बीच, जय भानुशाली ने हाल ही में बताया कि बिग बॉस 20 में माही विज की भागीदारी ने उन्हें अपनी बेटी तारा के साथ अधिक समय बिताने का अवसर दिया है. इंस्टाग्राम पर अपने प्रशंसकों से बातचीत के दौरान अभिनेता ने बताया कि माही की अनुपस्थिति में तारा के साथ अधिक समय बिताने से उनका और तारा के साथ रिश्ता और मजबूत हो गया है.

उन्होंने यह भी बताया कि वह माही को रियलिटी शो में जारी रखना चाहते थे, इसके दो कारण थे. पहला, वह चाहते थे कि माही जीते और दूसरा, घर में माही के रहने से उन्हें अपनी बेटी के साथ अधिक समय बिताने का मौका मिला.



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