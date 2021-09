जैस्मिन भसीन का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ क्यूट वीडियो- बोलीं मुझे इससे बेहद है प्यार...

बिजलियां गिरा रही हैं जैस्मिन भसीन की अदाएं

इस वीडियो में जैस्मिन का बेहद हॉट ग्लैमरस और सिज़लिंग लुक देखने को मिल रहा है. इस वीडियो में जैस्मिन बेहद किलिंग पोज़ देती हुई नजर आ रही हैं. उन्होंने पीकॉक कलर का शॉर्ट ड्रेस कैरी किया हुआ है जिसे वो अपना क्रश बता रही हैं जैस्मिन ने अपनी इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है 'Because I'm crushing on the dress'. इस कैप्शन को देख कर लग रहा है कि जैस्मिन कि ये फेवरेट ड्रेसेस में से एक है. वीडियो में जैस्मिन की स्माइल से लेकर उनके गेटअप तक सब कुछ परफेक्ट नजर आ रहा है. जैस्मिन अपने इन पोज और स्माइल में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. आंखों में पिंक कलर का आईशैडो, लाइट शेड लिपस्टिक और पिंकिश मेकअप उनके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने का काम कर रहा है. बार-बार अपनी जुल्फों को झटक कर वो कैमरे के सामने दिलकश अदाएं देती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें उनकी खूबसूरती को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है.

जैस्मिन पर फैंस कर रहे हैं प्यार की बौछार

जैस्मिन के बोलने के अंदाज से लेकर उनकी खूबसूरती तक फैंस उनकी हर अदा के दीवाने हैं. यही वजह है कि जब भी जैस्मिन सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ कुछ शेयर करते हैं वो पलक झपकते ही वायरल हो जाता है. जैस्मिन का यह लेटेस्ट वीडियो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. 3 घंटे में एक लाख से ज्यादा व्यूज इस वीडियो पर आ चुके हैं. 11 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो पर अपने कमेंट्स दे चुके हैं. जैस्मिन के इस पोस्ट पर म्यूजिशियन असीस कौर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'And we r crushing on u'. वहीं एक्ट्रेस ईशा अग्रवाल ने जैस्मिन को Cutie लिखा. जैस्मिन के फैंस भी बेहद प्यारे प्यारे रिएक्शंस इस वीडियो पर दे रहे हैं. उनके एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, 'आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इतनी खूबसूरत दिखें', वही दूसरे फैन ने लिखा, 'और जो पूरा देश आप पर क्रश हो चुका है उसका क्या'.