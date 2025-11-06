अमाल मलिक बोल रहे हैं गर्लफ्रेंड को लेकर झूठ? डब्बू मलिक ने बेटे को लेकर कही ये बात

रियलिटी शो बिग बॉस 19 में अमाल मलिक लाइमलाइट में नजर आ रहे हैं. पहले दिन से उनके कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और शॉकिंग खुलासे लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. वहीं शो में ही उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया, जिस पर अब सिंगर के पापा और कंपोजर डब्बू मलिक का रिएक्शन आया है. इतना ही नहीं उन्होंने अमाल के ट्रोल होने पर भी रिएक्शन दिया और बताया कि कैसे ये उनपर असर डाल रहा है. स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में डब्बू ने अमाल की शो में जर्नी और लोगों से मिलने वाली आलोचना पर बात की.

उन्होंने कहा, "सबसे ज़्यादा दुख इस नैगेटिविटीसे होता है. मैंने कभी खुद को स्टार नहीं समझा था. हम सामान्य संगीतकार हैं. लेकिन अचानक जो धमाका हुआ, उससे पता चलता है कि बिग बॉस की ताकत बहुत ज्यादा है, इतनी सारी चीजें हो गई हैं. मैंने पहले कभी इस तरह की भाषा नहीं सुनी थी जिसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. इस उम्र में, मैं इस तरह की गालियां नहीं सुन सकता."

आगे उन्होंने कहा, "मुझे मेरी परवरिश के लिए निशाना बनाया जा रहा है. एक पिता होने के नाते, मुझ पर शक किया जा रहा है, मुझे गलत बातें कही जा रही हैं, और मैं सब कुछ सुन रहा हूं. आप किसी को रोक नहीं सकते. जब मैंने पहले कुछ एपिसोड देखे, तो मैं चौंक गया क्योंकि कहानी एक अलग दिशा में जा रही थी. मैं एक्साइटेड था कि अमाल पॉपुलर हो जाएगा. गाने गाए. लेकिन आपके आसपास एक दुनिया घर में बन गई है. आप एक तरह से अलग व्यव्हार करने लगते हैं. और शायद आप खुद पर कंट्रोल नहीं करते. "यह डरावना है. शो साइन करने से पहले मुझे थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए थी. हमारे मन में कुछ अलग विचार थे. हम नियमानुसार चीजें हासिल करना चाहते थे. हमें लगा था कि कुछ न कुछ होगा, लेकिन जो हुआ वह बहुत ही अजीब है. इस मुकाम पर आकर मुझे लगता है कि अमाल वो कर चुका है जो उसे करना चाहिए था. उसे जो दिखाना था, वो कर चुका है. उसे दोगला और बदनाम कहा गया है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए. वो मेरे लिए पहले ही जीत चुका है."

बिग बॉस 19 में, अमाल मलिक ने खुलासा किया कि वह किसी को डेट कर रहे हैं. इस पर अमाल के पिता डब्बू मलिक का कहना है कि अमाल की गर्लफ्रेंड काल्पनिक हो सकती है. डब्बू ने कहा, "यह एक अदृश्य प्रेम कहानी है, मैं इस पर एक पटकथा लिखने जा रहा हूं. एक आदमी था जिसने तीसरे डाइमेंशन में एक गर्लफ्रेंड बनाई थी, और वह वहां उससे प्यार करता है. मुझे बस इतना ही पता है. हम उससे नहीं मिले हैं. हालांकि, शो में उसे एक प्रेम कहानी बनाते देखना मेरा सपना था."

पिछले दिनों खबरें आईं कि अमाल मलिक शो छोड़ने वाले हैं, जिस पर डब्बू मलिक ने कहा, "अमाल को हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं. इसलिए हमने सोचा था कि वह 2-3 हफ्तों में शो से बाहर हो जाएगा. वह आगे नहीं आएगा. लेकिन वह अभी भी खेल में बने हुए हैं. जब उसे इतनी नफरत और नापसंदगी मिल रही है, तो मुझे समझ नहीं आता कि उसे कौन रोक रहा है. लोग कहते हैं कि सलमान खान और चैनल उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है. लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं. मुझे नफरत स्वीकार है, लेकिन फिर आप उसे क्यों रोक रहे हैं? कुछ ऐसा करो कि उसे शो में और न रखा जाए."