मृदुल तिवारी के बिग बॉस 19 से इविक्शन पर गौरव खन्ना ने दी थी ये खास चीज, यूट्यूबर बोले- उस इंसान से...

बिग बॉस 19 से बाहर हो चुके कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी ने हाल ही में इंटरव्यू में बताया कि गौरव खन्ना ने उन्हें घर से निकलते समय खास चीज दी थी, जिसे उन्होंने अब तक संभाल कर रखा है.

बिग बॉस 19 से इविक्ट होने पर गौरव खन्ना ने दी थी मृदुल तिवारी को ये चीज
बिग बॉस 19 से निकलने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मृदुल तिवारी को उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करते देखा गया. उन्होंने बाबा महाकाल से अपने खास कनेक्शन और बिग बॉस 19 से बाहर आने के बाद के एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बात की. मृदुल तिवारी ने बताया कि उज्जैन उनके लिए सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि उनका हेड ऑफिस है, जहां से उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है. इसके अलावा एक इंटरव्यू में मृदुल तिवारी ने गौरव खन्ना के साथ अपनी दोस्ती पर भी बातचीत की और बताया कि कैसे शो में अनुपमा एक्टर के साथ उनकी दोस्ती की शुरूआत हुई.

गौरव खन्ना के बारे में मृदुल तिवारी ने कही ये बात

मृदुल तिवारी टेली मसाला से की गई बातचीत में कहते हैं, मैं गौरव खन्ना से कभी मिला भी नहीं था. जानता भी नहीं था. सुना भी नहीं था. मैं कुछ नहीं जानता था गौरव खन्ना को. लेकिन मैं जब घर में गया. उस इंसान से एक पॉजीटिव वाइब मिली. मुझे ये लगता है कि ये इंसान मेरे साथ अच्छे से रहेगा. कुछ हरकत ऐसी थी कि ठीक है यार भाई जैसा कर रहा है. सबको एक ना एक दोस्त मिल ही जाता है. फिर मेरा जीके भाई के साथ बैठना हुआ. मैं निभाने में बहुत आगे हूं. तो मुझे शुरू से आता ही है. हम लोग तो शायद जाने ही इसलिए जाते हैं कि अपने भाईयों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं. तो जब वो चीज हुई तो मेरी जर्नी को जाने समझे चीजों को तो उन्हें लगा कि मृदुल तो बहुत ही पक्का आदमी है. बिल्कुल ऐसा जैसे खड़े हैं तो साथ हैं.

गौरव खन्ना ने मृदुल तिवारी को दी थी इलायची

आगे वह कहते हैं, तो हम साथ में अच्छे से रहने लगे. निकलते निकलते भाई से बहुत लगाव था. वहीं जब उनसे पूछा गया कि निकलते वक्त गौरव खन्ना ने उन्हें क्या दिया तो मृदुल कहते हैं, गौरव भाई इलाइची खाते रहते हैं तो उनका यह था कि और तो कुछ वहां उनके पास होता नहीं है देने के लिए तो उन्होंने कहा, मेरे पास और कुछ नहीं है देने के लिए. ये ले जा. लोगों को लगा कि उन्होंने उन्हें अपनी रिंग दी थी. लेकिन उन्होंने दो इलायची दी थी, जो मैंने अभी तक संभालकर रखा है.

मृदुल तिवारी ने बताई बिग बॉस 19 की जर्नी

इसके अलावा बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद आईएएनएस से खास बातचीत में मृदुल तिवारी ने कहा, "मुझे बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला. बिग बॉस 19 में मेरी जर्नी उम्मीद से ज्यादा अच्छी रही. जितना मैंने सोचा था, लोगों का उससे ज्यादा प्यार और सम्मान मिला. उस घर से निकलने पर भी लोगों का जो मेरे लिए प्यार है, वह उतना ही है. मेरे करीबी लोगों का कहना है कि जैसे मैं उनके लिए पहले था, वैसे ही आज हूं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं टीवी में कम दिखा या शो से बाहर हो गया, मेरे लिए लोगों का प्यार और सम्मान ही सब कुछ है."

उन्होंने आगे कहा कि भले ही मुझे कितनी भी सक्सेस मिल जाए, लेकिन मैं न कभी पहले बदला था और न ही आगे बदलूंगा. उज्जैन में बाबा महाकाल से अपना कनेक्शन बताते हुए मृदुल ने कहा कि ये मेरा "कंट्रोल रूम" है. मेरा मानना है कि मेरे साथ जो भी अच्छा हो रहा है या जो कम अच्छा हो रहा है, वो सब बाबा महाकाल को समर्पित है. मैं उनका ही हूं और वे जैसा रखना चाहते हैं, वैसा ही रहूंगा.

