गौरव खन्ना, अशनूर कौर और मृदुल तिवारी को YRF ने किया बैन? जानें क्या है सच्चाई

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में सैयारा के वायरल वीडियो पर अशनूर कौर, गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी ने बात की थी.

नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 लगातार ऑडियंस का ध्यान खींच रहा है. शो में आने वाले ट्विस्ट और कॉन्ट्रोवर्सी दर्शकों का ध्यान खींचे हुए है. इसी बीच एक चर्चा शो में सुनने को मिली कि यशराज फिल्म्स यानी वाईआरएफ ने गौरव खन्ना, अशनूर कौर और मृदुल तिवारी को बैन कर दिया है. दरअसल, बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में यह तीनों कंटेस्टेंट बॉलीवुड के फेक पीआर की बात करते हुए नजर आते हैं. इतना ही नहीं तीनों कंटेस्टेंट को अहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक फिल्म सैयारा के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है.

जहां वह ऑडियंस के थियेटरों में रोने के वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए नजर आते हैं. इतना ही नहीं मृदुल तिवारी और अशनूर कौर कहते हैं कि यह वीडियो पीआर स्टंट थे. बातचीत के दौरान गौरव खन्ना कहते हैं, मैंने ये फिल्म नहीं देखी पता है? इस पर मृदुल कहते हैं, अच्छी बात है. इसके बाद गौरव खन्ना पूछते हैं कि उन्होंने फिल्म के थियेटरों से वायरल वीडियो देखे थे तो क्या यह सच था?

इस पर मृदुल तिवारी कहते हैं, मैं तुम्हें सच बताऊं, ये तक कहा गया था लोगों से कि तुम जाके ये सब करना. इस पर शॉक्ड गौरव कहते हैं, क्या बात कर रहा है? इसके बाद अशनूर कौर कंफर्म करते हुए सैयारा की वायरल वीडियो को पीआर स्टंट बताती है. वहीं गौरव पूछते हैं कि फिल्म देखने लायक है तो अशनूर इसे वन टाइम वॉच बताते हैं.

इसी बीच सोशल मीडिया पर खबरें आईं कि सैयारा को प्रोड्यूस करने वाली वाईआरएफ ने मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना और अशनूर कौर को बैन कर दिया है. हालांकि वाईआरएफ की तरफ से इस तरह का कोई आधाकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. बताया जा रहा है कि ये सब कोरी अफवाहें हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है.

