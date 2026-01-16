शोएब इब्राहिम का 'पहली बीवी' की वजह से दीपिका कक्कड़ से होता है झगड़ा, बोलीं- मैं अपने आप को इनकी दूसरी बीवी बुलाती हूं

टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ और एक्टर शोएब इब्राहिम छोटे पर्दे के सबसे पॉपुलर कपल में से एक हैं. हालांकि दीपिका ने अब टीवी सीरियल्स से दूरी बना ली है, लेकिन यूट्यूब व्लॉग और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वो अपने फैंस से लगातार जुड़ी रहती हैं. दीपिका और शोएब अपने पोस्ट और व्लॉग के जरिए ही अपनी लाइफ का हर अपडेट फैंस तक पहुंचाते हैं. हाल ही में ये कपल रश्मि देसाई के पॉडकास्ट ‘रश्मि के दिल से दिल तक' में पहुंचा, जहां उन्होंने एक्ट्रेस की बीमारी से लेकर अपनी पर्सनल लाइफ के झगड़ों तक पर खुलकर बातचीत की. इस दौरान दीपिका ने शोएब की पहली बीवी का भी जिक्र कर दिया.
‘पहली बीवी को लेकर होते हैं बहुत झगड़े'
दरअसल, पॉडकास्ट में रश्मि ने दीपिका और शोएब के साथ एक गेम खेला, जिसमें कुछ चिट उनके सामने रखी और एक-एक कर के उन्हें वो चिट उठानी थी. उसके बाद उस चिट में लिखे सवाल का जवाब उन्हें देना था. पहली चिट उठाती हैं दीपिका. उनकी चिट में सवाल होता है ‘आप दोनों के बीच सबसे क्रेजी और फनी झगड़ा किस बात पर होता है.'
इस सवाल का जवाब सोचने में दीपिका बिल्कुल समय नहीं लगातीं और कहती हैं ‘फोन को लेकर हमारे बहुत झगड़े होते हैं. ये सुनने में शायद बहुत हल्का लगे, लेकिन इन्हें फोन का एडिक्शन है. इनका फोन इनकी पहली बीवी है, मैं अपने आप को तो इनकी दूसरी बीवी बुलाती हूं मैं निक्कू को भी बोलती हूं निक्कू पहली बीवी लेकर आ जरा. हमारी बहुत लड़ाइयां इनक फोन की वजह से होती हैं, जो लोग हमें फॉलो करते हैं वो ये बात जानते भी होंगे. जैसे, रात को ये अड्डे पर जाते हैं तो हमने ये रूल बनाया है कि जब ये अड्डे से वापस आएंगे तो फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन ये रूल हमेशा टूटता है.'
इस गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं दीपिका
आपको बता दें कि दीपिका को साल 2025 में स्टेज 2 लिवर कैंसर डायग्नोस हुआ था. जिसके बाद एक्ट्रेस बुरी तरह टूट गई थीं. हालांकि एक्ट्रेस ने 2025 में सर्जरी करवा ली जो करीब 14 घंटे चली थी. सर्जरी के बाद एक्ट्रेस 11 दिन अस्पताल में एडमिट भी रही थीं. अभी भी दीपिका का ट्रीटमेंट चल रहा है. लेकिन अब वो पहले से काफी बेहतर हैं. एक्ट्रेस समय-समय पर अपनी हेल्थ अपडेट्स भी अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं