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दीपिका कक्कड़ फिर अस्पताल बेड पर, पति शोएब ने दिया हेल्थ अपडेट, दो गांठें दिखने के बाद अब आयरन की कमी

दीपिका कक्कड़ के लेटेस्ट व्लॉग में आप उन्हें अपनी सेहत के बारे में अपडेट देते हुए देख सकते हैं. शोएब ने इस व्लॉग में दीपिका के अलावा बेटे रूहान के बारे में भी बात की.

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दीपिका कक्कड़ फिर अस्पताल बेड पर, पति शोएब ने दिया हेल्थ अपडेट, दो गांठें दिखने के बाद अब आयरन की कमी
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की हेल्थ अपडेट
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नई दिल्ली:

दीपिका कक्कड़ ने मई 2025 में बताया था कि उन्हें स्टेज 2 का लिवर कैंसर है और तब से वह और उनके पति शोएब इब्राहिम काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. जून 2026 में कपल ने बताया था कि लिवर में दो नए सिस्ट मिलने के बाद एक्ट्रेस ने इम्यूनोथेरेपी सेशन शुरू कर दिए हैं. अपने लेटेस्ट वीडियो में, शोएब ने दीपिका को हॉस्पिटल बेड पर दिखाया, जहां वह इन्फ्यूजन थेरेपी के दौरान थकी-हारी लग रही थीं. उन्होंने यह भी बताया कि हॉस्पिटल के बार-बार चक्कर लगाने से उनके बेटे रूहान पर क्या असर पड़ा है.

लिवर कैंसर के लिए दीपिका कक्कड़ का इन्फ्यूजन

दीपिका की हेल्थ के बारे में अपडेट देते हुए शोएब ने कहा, "कुछ बातें सामने आईं. पिछली बार उनका आयरन लेवल थोड़ा कम था, इसलिए उन्हें IV के जरिए आयरन भी दिया जा रहा है. इसके बाद, मुझे लगता है कि हम डेढ़-दो घंटे में घर चले जाएंगे." अपने फैन्स को भरोसा दिलाते हुए दीपिका ने कहा, "सब ठीक है. मुझे बस थोड़ा चक्कर जैसा लग रहा है क्योंकि उन्होंने मुझे पहले एक दवा दी थी (प्री-मेडिकेशन), जिससे नींद आती है. बस इतना ही. बाकी सब बिल्कुल ठीक है."

शोएब ने आगे बताया, "पिछली बार हमें पूरी रात के लिए एडमिट होना पड़ा था. लेकिन इस बार हमने इसे डे-केयर प्रोसीजर के तौर पर करवा लिया है ताकि हम आज रात रूहान के पास घर पहुंच सकें. अब यह हर 20-21 दिन में होने वाला रूटीन बन गया है." बेटे रूहान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "वह आजकल थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है. जैसे-जैसे वह बड़ा हो रहा है, वह दीपिका से ज्यादा जुड़ता जा रहा है, खासकर पिछले एक महीने में क्योंकि मैं घर पर नहीं था, पापा घर पर नहीं थे और देव भैया भी वहां नहीं थे. बस दीपिका, दीपिका, दीपिका ही है."

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