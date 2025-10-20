विज्ञापन

मालती चाहर ही नहीं दीपक चाहर की फैमिली का ये शख्स भी बिग बॉस में ले चुका है हिस्सा, भाभी ने बताया कनेक्शन

क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर की बिग बॉस में एंट्री, भाभी जया चाहर ने खोला फैमिली का रियलिटी शो कनेक्शन

Read Time: 3 mins
Share
मालती चाहर ही नहीं दीपक चाहर की फैमिली का ये शख्स भी बिग बॉस में ले चुका है हिस्सा, भाभी ने बताया कनेक्शन
मालती चाहर ही नहीं उनकी फैमिली का ये शख्स भी बिग बॉस में आ चुका है नजर
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 के घर में ड्रामा, इमोशन और सरप्राइज़ कभी खत्म नहीं हो रहे हैं और इस बार चर्चा में हैं क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर, जो हाल ही में शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर पहुंची हैं. लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दीपक खुद अपनी बहन को बिग बॉस हाउस छोड़ने पहुंचे. अब बस क्या था- सोशल मीडिया पर उनकी ये झलक वायरल हो गई. किसी ने लिखा 'भाई का सपोर्ट लेवल तो देखो'. तो किसी ने मीम बना दिया 'दीपक खुद आउट नहीं हुए, बहन को इन करा आए'.

फैमिली का बिग बॉस कनेक्शन 

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज दीपक चाहर की पत्नी जया चाहर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने एक दिलचस्प खुलासा किया. जया ने बताया कि 'हमारे परिवार का एक सदस्य पहले ही बिग बॉस में आ चुका है'.जी हां वो कोई और नहीं बल्कि जया के भाई सिद्धार्थ भारद्वाज हैं, जो बिग बॉस सीजन 5 का हिस्सा रह चुके हैं  आपको बता दें कि सिद्धार्थ एमटीवी के हिट शो Splitsvilla से भी फेमस हुए थे और बाद में बिग बॉस में जबरदस्त एंटरटेनर साबित हुए थे. यानि अब साफ है चाहर फैमिली में ‘बिग बॉस जीन' पहले से मौजूद थी.

जया चाहर ने बताया- रियलिटी शोज़ का असली खेल क्या है

जया ने वीडियो में कहा कि उन्होंने मीडिया की पढ़ाई की है और कई मीडिया हाउस में काम भी किया है. उन्हें वहां जाकर समझ आया कि 'रियलिटी शो सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि, स्ट्रेटजी और बिजनेस गेम हैं.=उन्होंने बताया कि अब सिर्फ टीआरपी नहीं, बल्कि लाइक्स, व्यूज़ और ट्रेंड्स ही सब कुछ हैं.आज के शो आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करते, बल्कि आपको अपने बिजनेस का हिस्सा बना लेते हैं. उनका ये नजरिया सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, क्योंकि आजकल हर कंटेस्टेंट सिर्फ कैमरे के लिए नहीं, बल्कि रील्स और मीम्स के लिए भी खेलता है

मालती चाहर- एक्टिंग में ग्लैमरस, गेम में दमदार

मालती चाहर पहले से ही मॉडलिंग और एक्टिंग में एक्टिव हैं. उनका कॉन्फिडेंस, स्टाइल और बोल्ड एटीट्यूड बिग बॉस में उन्हें अलग पहचान दिला रहा है. वो चाहती हैं कि लोग उन्हें सिर्फ दीपक चाहर की बहन न कहें बल्कि एक खुद की पहचान के रूप में याद रखें.

दीपक-जया की लव स्टोरी

दीपक चाहर ने 2022 में जया भारद्वाज से शादी की थी. जया कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं और मीडिया बैकग्राउंड से आती हैं. उनकी लव स्टोरी तब सुर्खियों में आई, जब दीपक ने IPL मैच के दौरान पूरे स्टेडियम में घुटनों पर बैठकर जया को प्रपोज़ किया था .ये पल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Malti Chahar, Bigg Boss 19
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com