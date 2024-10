बिग बॉस 18 में हुई पेरेंट्स टीचर मीटिंग, दो कंटेस्टेंट की मां आपस में भिड़ी तो खूब हुई तू-तू मैं-मैं, लोग बोले- इसी की कमी थी

Bigg Boss 18 Parents Special: बिग बॉस 18 के लेटेस्ट एपिसोड में अविनाश मिश्रा का राशन का राज और जेल की अवधि खत्म होती हुई नजर आई, जिसके चलते उनकी जगह दो नए घरवालों को जेल की सजा मिली. हालांकि इससे पहले काफी हंगामा भी देखने को मिला. जहां करणवीर से उनकी झड़प हुई तो वहीं उनकी को स्टार रहीं चाहत पांडे से उनकी काफी बहस देखने को मिली. वहीं दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ काफी बयानबाजी भी की. लेकिन अब वीकेंड का वार आ गया है और सलमान खान का कंटेस्टेंट की क्लास लगाना लाजमी होगा. लेकिन जब दो मां आमने सामने अपने बच्चों के लिए खड़ी होंगी तो तू-तू मैं मैं तो होगा ही. ऐसा ही कुछ शो के नए प्रोमो में देखने को मिला है.

दरअसल, शो के अपकमिंग एपिसोड यानी बिग बॉस 18 के वीकेंड का वार पर अविनाश मिश्रा और चाहत पांडे की मम्मी आती हैं और वह अपने बच्चों से बात करती दिखाई देती हैं. जहां अविनाश की मम्मी कहती है कि उसने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल ठीक कहा और मजाक के तौर पर सबके सामने कहा. इस पर चाहत की मम्मी कहती हैं, तो पंचायत बुलाके मजाक नहीं किया जाता है. पंचायत बुलाके बेइज्जती की जाती है.

