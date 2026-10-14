रोज 10 मिनट दीवार के सहारे पैर ऊपर करके लेटने से क्या होता है? एक्सपर्ट से जानें जबरदस्त फायदे

दिनभर काम करने के बाद पैरों में दर्द, थकान और भारीपन महसूस होना आम बात है. कई बार रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी दिमाग शांत नहीं होता है और नींद आने में परेशानी होती रहती है. ऐसे में अगर आप बिना ज्यादा मेहनत किए शरीर को आराम देना चाहते हैं, तो एक बेहद आसान तरीका अपना सकते हैं. आपको बस दीवार के सहारे अपने पैरों को ऊपर करके कुछ देर लेटना है. इसे विपरीत करणी (Viparita Karani) आसन कहा जाता है. वुमन हेल्थ स्पेशलिस्ट और सर्टिफाइड मेनोपॉज कोच निधि कक्कड़ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि रोज केवल 10 मिनट तक दीवार के सहारे पैर ऊपर करके लेटने से आपकी बॉडी पर कैसा असर होता है. आइए जानते हैं इस बारे में-

रोज थोड़ी देर पैर ऊपर करके लेटने से क्या होता हैं?

कई बार दिनभर काम करने के बाद जब हम सोने के लिए बिस्तर पर आते हैं, तो पैरों में अजीब सी थकान, दर्द या अकड़न महसूस होती है. निधि कक्कड़ बताती हैं, विपरीत करणी आसन यानी पैरों को ऊपर कर लेटने से आपको कुछ ही देर में पैरों में आराम महसूस हो सकता है. खासकर घुटने के दर्द और पैरों में होने वाली हल्की सूजन में राहत मिलती सकती है.

जब आप पैर ऊपर करके लेटते हैं, तो ग्रेविटी के चलते पैरों से खून ऊपर की ओर यानी हार्ट और ब्रेन की तरफ फ्लो करने लगता है. इससे ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन की सप्लाई और लिम्फैटिक ड्रेनेज बेहतर होता है.

इस योगासन में आपको आराम से लेटकर अपनी सांसों पर ध्यान देना होता है. यानी आपकी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स मोड में होती है, नर्वस सिस्टम शांत होता है. निधि कक्कड़ बताती हैं, थोड़ी देर पैरों को ऊपर कर लेटने से आपको ब्रेन फोग से राहत मिल सकती है.

कुछ रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि इस मुद्रा में सिर्फ 10 से 15 मिनट तक रहने से कोर्टिसोल का लेवल लगभग 30% तक कम हो सकता है. कोर्टिसोल स्ट्रेस बढ़ाने वाला हार्मोन होता है. यानी केवल 10 मिनट तक विपरीत करणी आसन करने से आपका स्ट्रेस काफी कम हो सकता है, आपकी बॉडी और दिमाग दोनों आराम महसूस कर सकते हैं.

इन सब से अलग जब आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, पैरों में थकान या दर्द नहीं होता है, ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर तरीके से होती है और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, तो आपको नींद भी अच्छी और जल्दी आ जाती है. इस आसान को करने से आप रातभर सुकून की नींद सो पाएंगे. इससे फिर अगले दिन भी आप खुद को ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करेंगे.

ऐसे में इन तमाम फायदों को पाने के लिए आप रोज रात को सोने से पहले केवल 10 मिनट तक अपने पैरों को दीवार के सहारे ऊपर कर रख सकते हैं.

इसके लिए सबसे पहले दीवार के पास पीठ के बल लेट जाएं.

अब, अपने दोनों पैरों को दीवार के सहारे ऊपर सीधा कर लें. शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें और हाथों को जमीन पर रखकर ढीला छोड़ दें.

इस पोजीशन में आकर अपनी आंखों को बंद कर लें और धीरे-धीरे सांस लें.

आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है और केवल 10 मिनट तक इस पोजीशन में रहना है.

अगर मुश्किल लगे, तो आप 5 या 6 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं. फिर धीरे-धीरे टाइम बढ़ा लें.

यहां देखें वीडियो-

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