चुटकी में गायब हो जाएंगे अंडर आई सर्कल, मिल रहा इनपर 10% तक का रिवॉर्ड

ड्राई विंटर स्किन को सुस्त और बेजान बना देता है. उम्र बढ़ने के शुरुआती लक्षणों का एक कारण ड्राईनेस होती है. ऐसे में आंखों के आसपास की त्वचा सबसे नाजुक होती है, इसलिए इसे एक्‍स्‍ट्रा केयर की जरूरत होती है. शॉपर्स स्टॉप की इन अंडर-आई क्रीम से आप आंखों के आसपास की त्वचा को झुर्रियों और फाइन लाइन्‍स से बचा सकते हैं.