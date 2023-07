एरेका पाम की जड़ में डाल दें बस ये एक चीज, कभी पीली नहीं होगी पत्तियां, जानें क्या कहते हैं Expert

आइए जानते हैं एरेका पाम की पत्तियों को ग्रीन रखने और उसके सही ग्रोथ के लिए किन चीजों का रखना चाहिए ख्याल.

How To Take Care Of Areca Palm: एरेका पाम Areca palm एक खूबसूरत इनडोर प्लांट (Indoor plant) हैं. यह पौल्यूशन को कम करता है और आसपास ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है. हालांकि कई लोगों को एरिका पाम की देखभाल (Care of Areca palm) करने में परेशानी होती है और उनकी शिकायत होती है कि भले ही वे नर्सरी से कितना ही हेल्दी प्लांट क्यों न लाए कुछ समय बाद उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती है. पौधा बढ़ता नहीं है और कुछ समय बाद प्लांट मर जाता है. एरिका पाम की सही देखभाल जरूरी है इसके लिए मिट्‌टी, पानी के साथ साथ गमले को रखने के लिए सही स्थान का चयन करना जरूरी है. आइए जानते हैं एरेका पाम की पत्तियों को ग्रीन रखने और उसके सही ग्रोथ के लिए किन चीजों का रखना चाहिए ख्याल.