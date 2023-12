इस वेडिंग सीजन अट्रैक्टिव आई मेकअप के लिए अमेज़ॉन से खरीदें यह शानदार आईशैडो पैलेट, जरूर देखें ऑफर

1. HUDA GIRL Beauty Rose Gold Remastered + Nude Edition Eyeshadow Palette Combo Kit - 36 Matte and Shimmer Finishes

HUDA GIRL की यह आईशैडो पैलेट 36 कलर्स में आती है, जिसमें आपको मैट और शिमरी टेक्सचर मिलेंगे. यह सभी शैडो पाउडर फॉर्म में आते हैं, जो आपको एक जबरदस्त आई मेकअप दे सकते हैं. साथ ही ये आईशैडो पैलेट रोज़ गोल्ड रीमास्टर्ड + न्यूड एडिशन आईशैडो पैलेट कॉम्बो किट के साथ आ रही है. अमेज़ॉन पर ये आईशैडो पैलेट आपको 68% के डिस्काउंट के साथ 379 रुपये में मिल रही है.

2. NYNHUDA Insta Beauty Hated with Love 63 Color Metallic, Shimmery, Matte, Glittery Finish Eye Shadow Palette

सुपर पिगमेंटेड इस NYNHUDA आईशैडो पैलेट में आपको 63 मेटालिक, शिम्मरी, मैट, ग्लिटरी कलर के शैड मिलते हैं, जिन्हें यूज कर आप एक अट्रैक्टिव आईमेकअप लुक पा सकते हैं. प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट द्वारा इन्हें काफी यूज किया जाता है. इस आईशैडो पैलेट पर 70% तक की छूट मिल रही है. इसकी कीमत 1,499 रुपये है लेकिन अमेज़ॉन पर डिस्काउंट के बाद यह आपको 445 रुपये में मिल रही है.

3. Syfer Away We Glow Makeup Kit With Compact, Blusher, Eyeshadow, Lipstick With Eye Shadow Brush and Mirror

इस आईशैडो पैलेट में 40 शेड हैं जिसमें ग्लिटरी शेड भी शामिल हैं. आप इस कलर पैलेट से आंखों को ट्रेडिशनल, स्‍टाइलिश और स्‍मोकी लुक दे सकती हैं. इस पैलेट में ब्लशर, कॉम्पैक्ट पाउडर, लिपस्टिक शेड और कई सरे ब्रश भी दिए गए हैं. यह आईशैडो पैलेट आपके लिए परफेक्ट है, साथ ही आप इसे आसानी से कही भी ले जा सकते हैं. इस आईशैडो पैलेट को आप अमेज़ॉन से 32% की छूट पर सिर्फ 675 रुपये में खरीद सकते हैं.

4. INENCE Eyeshadow Palette Cosmetic Powder Makeup (35 Colours) and 12 Pcs makeup brush set 1 Beauty blender Makeup Combo

हर मेकअप लुक के लिए INENCE का यह आईशैडो पैलेट एक अच्छा ऑप्शन है. स्मोकी से लेकर ग्लिटरी तक इस पैलेट में सभी तरह के शैडो हैं. इस पैलेट में 35 कलर्स आते हैं. साथ ही इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है. इस आईशैडो पैलेट के साथ आपको 12 मेकअप ब्रशेज और एक ब्यूटी ब्लेंडर भी मिल रहा है, जो आपके मेकअप को और भी अमेजिंग बना देगा. इस आईशैडो पैलेट की कीमत 1,399 रुपये है, लेकिन अमेज़ॉन के 57% डिस्काउंट के बाद आप इसे मात्र 599 रुपये में खरीद सकते हैं.

5. HUDA GIRL BEAUTY 60 Shades Color Board Eyeshadow Palette - Matte, Shimmer and Glitters

HUDA GIRL BEAUTY की यह आईशैडो पैलेट 60 कलर्स मौजूद हैं. पार्टी, फंक्शन या किसी भी इवेंट के लिए यह परफेक्ट है. इस पैलेट को यूज़ कर आप एक अट्रैक्टिव लुक पा सकते हैं. साथ ही इस पैलेट में मैट, शिमर और ग्लिटर शेड्स भी मिल जाएंगे. आप इस पैलेट को आसानी से कही भी कैरी कर सकते हैं. आईशैडो पैलेट की कीमत 1,499 रुपये है, लेकिन अमेज़ॉन के 77% डिस्काउंट के बाद आप इसे मात्र 349 रुपये में खरीद सकते हैं.