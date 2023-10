Amazon Great Indian Festival 2023: विक्टोरिया सीक्रेट, ह्यूगो बॉस जैसे ब्रांड पर पाएं 50% तक की छूट

यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें फ्रूटी फ्लोरल फ्रेग्‍रेंस की खुशबू पसंद है, तो यह परफ्यूम आपके लिए ही बने है.

2. Jean Paul Gaultier Classique Eau de Parfum For Women

इस परफ्यूम की सूदिंग फ्रेग्‍रेंस आपका दिन बना देगी. यह चमेली साम्बक, देवदार, लैबडानम, वॉटरी ग्रीन एकॉर्ड, पेओनी, ब्राउन शुगर एकॉर्ड, पुदीने की पत्तियां, पिंक चिली और लिमोन प्राइमो फियोर जैसे नोट्स के साथ आती है.

3. Boucheron Quatre Perfume

यह परफ्यूम लंबे समय तक अपनी फ्रेग्‍रेंस बनाए रखता है.इसकी खूशबू आपको इसे खरीदने पर मजबूर कर देगी.

4. HUGO BOSS Ma Vie Eau De Parfum

ह्यूगो बॉस का यह इत्र आपके अंदर कॉन्फिडेंस ला देगा. ट्रेवल के दौरान यह परफ्यूम यूज करना आपके लिए बेस्‍ट रहेगा.

5. ESTEE LAUDER Pleasur Eau de Parfum

एस्टी लॉडर का यह परफ्यूम एक शानदार खुशबू देता है जो व्‍हाइट लिली, पर्पल लीव्‍स और ग्रीन कलर में आता है. इसके बेस नोट चंदन और पचौली के हैं और डील ऑफ द डे ऑफर के तौर पर इसपर 25% छूट दी जा रही है.

6. Paco Rabanne Black XS for Her Eau De Parfum

पाको रबैन का यह परफ्यूम लाइट फ्रेग्‍रेंस देता है. इसपर आपको 16% की छूट दी जा रही है.

7. Victoria's Secret Bombshell

विक्टोरियाज़ सीक्रेट का यह परफ्यूम एक और शानदार ऑप्‍शन है जो फल, फूलों की खुशबू के साथ आता है. यह एक डार्क अट्रेक्टिव फ्रेग्‍रेंस देता है.

