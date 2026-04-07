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यूपी के लाखों शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट बैठक में सैलरी बढ़ाने पर लगी मुहर

UP Cabinet Decision: यूपी कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है, जिसमें लाखों शिक्षा मित्रों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है.

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यूपी के लाखों शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी, कैबिनेट बैठक में सैलरी बढ़ाने पर लगी मुहर
यूपी के लाखों शिक्षा मित्रों की बढ़ी सैलरी
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UP Shiksha Mitra Salary Hike: उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इनमें राज्य के लाखों शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने पर भी मुहर लगाई गई है, जिसके बाद अब शिक्षा मित्रों को 10 हजार की जगह 18 हजार रुपये का मानदेय दिया जाएगा. यूपी में एक लाख 42 हजार से ज्यादा शिक्षा मित्र हैं, उन सभी के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. सरकार की तरफ से ये भी बताया गया है कि बढ़ा हुआ मानदेय शिक्षा मित्रों को कब से मिलेगा. 

कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी?

यूपी के लाखों शिक्षा मित्रों को 1 मई से ये बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी. शिक्षा मित्रों के अलावा अनुदेशक का मानदेय नौ हजार से बढ़ाकर 17 हजार रुपए किया गया है. अप्रैल से ये सैलरी बढ़ाई गई थी, जिसका लाभ मई के महीने से तमाम शिक्षा मित्रों को मिलने जा रहा है. पिछले लंबे समय से यूपी के लाखों शिक्षा मित्र इस फैसले का इंतजार कर रहे थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया था. 

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