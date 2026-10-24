UPPRPB Home Guard भर्ती का रिजल्ट जारी, uppbpb.gov.in पर फाइनल मार्क्स लिंक, देखें पूरी डिटेल्स

UP Home Guard Final Marks 2026 : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने आज यानी 24 अक्टूबर 2026 को यूपी होमगार्ड भर्ती (नामांकन 2025) के फाइनल स्कोरकार्ड जारी कर दिए हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर यह चेक कर सकते हैं कि उन्हें इस परीक्षा में कुल कितने नंबर मिले हैं. स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें स्टेप बाय स्टेप यहां बता रहे हैं.
यूपी होमगार्ड रिजल्ट 2026 आउट नोटिस लिकं
मोबाइल से यूपी होमगार्ड स्कोरकार्ड ऐसे करें डाउनलोड:
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर दिए गए "यूपी होमगार्ड नामांकन 2025 के फाइनल मार्क्स" से संबंधित लेटेस्ट नोटिस लिंक पर क्लिक करिए.
- अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा.
- यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ (Date of Birth) सही-सही तरीकें से भरिए.
- डिटेल्स भरने के बाद 'सबमिट' बटन पर क्लिक करिे.
- आपका फाइनल स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा. अब आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और एक प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए.
23 नवंबर तक ही देख सकेंगे अपने नंबर
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि फाइनल मार्क्स देखने का यह लिंक वेबसाइट पर केवल एक सीमित अवधि के लिए ही एक्टिव रहेगा. जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अभ्यर्थी 23 नवंबर 2026 तक ही अपने नंबर देख और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. इस तारीख के बाद लिंक को हटा दिया जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते अपना स्कोर चेक कर लें.
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विदित है कि बोर्ड ने इस बड़ी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम पहले ही 3 अक्टूबर 2026 को घोषित कर दिया था.
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