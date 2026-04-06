AI के चलते नौकरी चली गई तो क्या कर सकते हैं? एआई ने ही दे दिया जवाब

AI Job Loss: Oracle से लेकर मेटा और दुनिया की कई बड़ी कंपनियां लोगों की छंटनी कर रही हैं. पिछले कुछ दिनों से ओरेकल इसलिए चर्चा में है, क्योंकि इस आईटी कंपनी ने दुनियाभर में करीब 30 हजार लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, जिनमें 12 हजार भारतीय भी शामिल हैं. सभी कंपनियों में इस तरह की छंटनी के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है. माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में एआई कई सेक्टर्स की नौकरियां खा सकता है. ऐसे में हमने एआई से ही पूछ लिया कि अगर किसी की एआई के चलते नौकरी चली जाए तो क्या कर सकते हैं. AI ने इसका जो जवाब दिया, उसे हम आपको बताते हैं.

Google Gemini ने दिया ये जवाब

यह सच है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कई सेक्टर्स में तेजी से बदलाव ला रहा है और कुछ पुरानी नौकरियों की जगह ले रहा है. लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि AI नए मौके भी पैदा कर रहा है. अगर AI की वजह से नौकरी प्रभावित हुई है, तो खुद को लाचार महसूस करने के बजाय कुछ ठोस कदम उठाकर आप अपने करियर को एक नई और बेहतर दिशा दे सकते हैं:

1. मानसिक रूप से खुद को संभालें

यह किसी व्यक्तिगत असफलता के कारण नहीं, बल्कि एक बड़े तकनीकी बदलाव की वजह से हुआ है. खुद को दोष देने से बचें.थोड़ा समय लेकर खुद को शांत करें और फिर पूरी ऊर्जा के साथ अगले कदम की योजना बनाएं.

2. 'AI-Proof' स्किल्स पर फोकस करें (Upskilling)

AI डेटा प्रोसेसिंग, कोडिंग और रूटीन काम बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन इंसानी खूबियों की जगह नहीं ले सकता. उन कौशलों पर काम करें जो AI के बस की बात नहीं हैं.

सॉफ्ट स्किल्स (Soft Skills): क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट.

इमोशनल इंटेलिजेंस (EQ): इंसानी भावनाओं को समझना, सहानुभूति और क्लाइंट हैंडलिंग.

क्रिएटिविटी: नई और मौलिक सोच, जो सिर्फ डेटा पर आधारित न हो.

3. AI को अपना दुश्मन नहीं, 'टूल' बनाएं

जिस तरह कंप्यूटर आने पर टाइपराइटर चलाने वालों ने कंप्यूटर सीख लिया था, वैसे ही अब आपको AI टूल्स सीखने होंगे. आप जिस भी फील्ड (राइटिंग, डिजाइनिंग, मार्केटिंग, कोडिंग) में हैं, देखें कि वहां कौन से AI टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है. उदाहरण के लिए, अगर आप राइटर हैं तो ChatGPT या Gemini का इस्तेमाल करके तेजी से रिसर्च करना सीखें. अगर आप डिजाइनर हैं तो Midjourney या Canva के AI फीचर्स सीखें.जो लोग AI का इस्तेमाल करना जानते हैं, वे उन लोगों की जगह ले रहे हैं जो AI का इस्तेमाल नहीं जानते.

उभरते हुए क्षेत्रों (Emerging Fields) की ओर बढ़ें

AI मैनेजमेंट और ऑपरेशन: AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग (Prompt Engineering), डेटा एनोटेशन (Data Annotation), और AI एथिक्स (Ethics).

ह्यूमन-टच जॉब्स: टीचिंग, काउंसलिंग, हेल्थकेयर, सोशल वर्क और थेरेपी.

क्रिएटिव इंडस्ट्रीज: ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशन, पॉडकास्टिंग, और स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग.

ChatGPT ने दिया ये जवाब

अगर AI की वजह से नौकरी चली जाती है, तो यह सच में मुश्किल स्थिति हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से रास्ता बंद नहीं होता. सही कदम उठाकर आप नई दिशा बना सकते हैं. यहां कुछ practical तरीके हैं:

Skill upgrade (नई skills सीखें)

AI कुछ jobs replace करता है, लेकिन नई jobs भी बनाता है. आप इन क्षेत्रों में skills सीख सकते हैं:

Data analysis, AI basics, coding

Digital marketing

UI/UX design

Communication & management skills

Career shift पर विचार करें

अगर आपका पुराना काम पूरी तरह automate हो गया है, तो related field में shift करना बेहतर होता है. Freelancing या gig work शुरू कर सकते हैं. आप अपनी skills को online बेच सकते हैं:

AI को दुश्मन नहीं, tool बनाएं

ChatGPT, automation tools

अपने काम को faster और smarter बनाना

जो लोग AI के साथ काम करना सीखते हैं, उनकी demand बढ़ रही है।

Financial planning करें

खर्च कम करें

Emergency fund बनाएं (3–6 महीने का)

Temporary income sources देखें

Mental health का ध्यान रखें*

Routine बनाए रखें

Exercise और meditation करें

Support system (family/friends) से जुड़े रहें

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