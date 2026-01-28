विज्ञापन

Income Tax के साथ नौकरी करने का मौका, 31 जनवरी तक करें अप्लाई

एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिर तारीख 31 जनवरी, 2026 तक ही है. कुछ ही दिनों में ये आवेदन प्रक्रिया पूरी होने वाली है. इसलिए बिना देरी किए आप इन पदों के लिए आवेदन कर दें. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 97 खाली पदों को भरा जाना है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मुंबई रीजन ने कई पदों पर नौकरी निकाली है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ काम करने का अच्छा मौका आपके पास है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मुंबई रीजन ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जाकर स्टेनोग्राफर ग्रेड II, टैक्स असिस्टेंट और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) के पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट incometaxmumbai.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिर तारीख 31 जनवरी, 2026 तक ही है. कुछ ही दिनों में ये आवेदन प्रक्रिया पूरी होने वाली है. इसलिए बिना देरी किए आप इन पदों के लिए आवेदन कर दें. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 97 खाली पदों को भरा जाना है. इन पदों के लिए मेधावी खिलाड़ियों आवेदन कर सकते हैं.

किन पदों पर कितनी निकली है वैकेंसी

स्टेनोग्राफर ग्रेड 2: 12 पोस्ट
टैक्स असिस्टेंट: 47 पोस्ट
मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS): 38 पोस्ट

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

  • स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 पोस्ट के 12वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं.
  • टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वो कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री या उसके बराबर की क्वालिफिकेशन हो.
  • मल्टी-टास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए, क्लास 10 लोग आवेदन कर सकते हैं.

क्या है उम्र सीमा

1.स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए वो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, जिनकी उम्र 1 जनवरी, 2026 तक 18 से 27 साल के बीच हो

2.मल्टी-टास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए वो उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र सीमा 1 जनवरी, 2026 तक 18 से 25 साल के बीच हो.

3. सरकारी नियमों के अनुसार, काबिल खिलाड़ियों और रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट को उम्र में छूट दी जाएगी.

जिन एप्लिकेंट्स ने इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिशन किया है, उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी.

