IBPS Clerk Prelims Result: IBPS क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट घोषित, स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का तरीका देखे लें

आईबीपीएस की आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा में सफल रहे उम्मीदवारों को अब मुख्य परीक्षा में भाग लेना होगा. आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा (IBPS Clerk Mains Exam) अक्टूबर 2022 में किया जाएगा. मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड बैंक जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा.

11 बैंकों में होंगी भर्तियां

इस परीक्षा परीक्षा के माध्यम से देश के 11 बैंकों में भर्तियां की जाएंगी. ये बैंक हैं-बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक.

IBPS Clerk Scorecard 2022: ऐसे करें डाउनलोड

1.सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट- ibps.in पर जाएं.

2.फिर होमपेज पर 'Click here to View Your Scores of Online Preliminary Examination for CRP-Clerks-XII' लिंक पर क्लिक करें.

3.अब अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

4.सबमिट करें और आपका आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा.

5.आईबीपीएस प्रीलिम्स स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सहेजें.

वायुसेना की पहली महिला सुखोई -30 बेड़े की प्रमुख ने कहा,'अपनी क्षमता साबित करने के लिए तैयार हैं'