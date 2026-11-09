रेलवे में 10वीं पास के लिए 4600 से ज्यादा पदों पर बंपर भर्ती, बिना परीक्षा सीधे मिलेगी नौकरी, 11 नवंबर से शुरू

Railway job after 10th and ITI : रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका आया है. उत्तर रेलवे (Northern Railway) ने 4,651 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके लिए 15 से 24 साल के 10वीं पास और आईटीआई (ITI) होल्डर युवा 11 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी, बल्कि उम्मीदवारों का चयन सीधे 10वीं और आईटीआई के अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से किया जाएगा. चलिए आइए जानते हैं वैकेंसी डिटेल्स, योग्यता, सिलेक्शन प्रोसेस और आवेदन फीस.

आरआरबी की ओर से यूनिट-वार/ट्रेड-वार जारी कुल 4,651 पदों में क्लस्टर लखनऊ (एलकेओ) में 1,525, क्लस्टर दिल्ली (डीएलआई) में 1,312, क्लस्टर फिरोजपुर (एफजेडआर) में 740, क्लस्टर मुरादाबाद (एमबी) में 63, क्लस्टर अंबाला (यूएमबी) में 979 और क्लस्टर जम्मू में 32 पद शामिल हैं.

अप्रेंटिस के इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 11 नवंबर से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर तक तय की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे आरआरसी-एनआर की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन लिंक सक्रिय होने के बाद से तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से एसएससी/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा की परीक्षा (या 10+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत इसके समकक्ष कोई परीक्षा) कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एनसीवीटी/एससीवीटी से संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए.

आवेदकों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 साल तय की गई है, जिसकी गणना आवेदन पत्र जमा करने की लास्ट डेट यानी 11 दिसंबर 2026 के आधार पर की जाएगी. वहीं, रिजर्व्ड कैटेगरी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदन की स्क्रीनिंग और जांच-पड़ताल के आधार पर तैयार मेरिट सूची, मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स को स्टाइपेंड 'अप्रेंटिस एक्ट 1961' के तहत दी जाएगी.

आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए तय किया गया है. वहीं, एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी और महिला उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी गई है.