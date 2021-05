Friends The Reunion के फैंस का इंतजार खत्म, ट्वीटर पर जमकर वायरल हो रहे हैं मीम्स

'फ्रेंड्स द रीयूनियन (Friends: The Reunion)' को लेकर ट्विटर पर बने खूब मीम्स

खास बातें खत्म हुआ Friends The Reunion का इंतजार

17 साल हो चुके हैं Friends को

ट्विटर पर वायरल हो रहे हैं मीम्स

'फ्रेंड्स द रीयूनियन (Friends: The Reunion)' को आज ग्लोबली लाइवस्ट्रीम कर दिया गया है. पिछले कुछ दिन से यह सोशल मीडिया पर एक बड़ा विषय बना है. बता दें कि यह शो सबसे ज्यादा सराहे जाने वाले शोज में से एक है. अमेरिकी टीवी सीरीज का भारतीय युवाओं में एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है. वहीं इस शो की स्ट्रीमिंग के बाद दर्शकों के बीच एक बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है. इस शो को 17 साल पूरे हो चुके हैं और अब एक लंबे समय के बाद 'फ्रेंड्स द रीयूनियन (Friends: The Reunion Date, Time, How to Watch)' एक बार फिर अपने दर्शकों का एक्साइमेंट लेवल बढ़ाने आ रहा है.