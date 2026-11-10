Surya Gochar 2026: अगले 10 दिन इन 6 राशियों पर मेहरबान रहेंगे सूर्य देव, हर काम में मिलेगी सफलता

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है. इस समय सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाले विशाखा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं. पंचांग के मुताबिक, सूर्य देव 19 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में मौजूद रहेंगे.

महीने में दो से तीन बार अपनी स्थिति बदलने वाले सूर्य का गुरु के नक्षत्र में जाना कई राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है. फिर देर किस बात की है जल्दी से जान लेते हैं विशाखा नक्षत्र में सूर्य के गोचर करने से किन राशियों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है.

अगले 10 दिनों में किन 6 राशियों पर सूर्य देव की विशेष कृपा रहने वाली है, पढ़ें,

सिंह राशि:

सिंह राशि के जातकों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. पिछले कुछ समय में आपने जो मेहनत की है, अब उसका सकारात्मक फल मिलने का समय आ गया है. भाग्य का साथ मिलने से आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं.

मेष राशि:

मेष राशि वालों के लिए यह गोचर परिवार में खुशहाली लेकर आएगा. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा, जिससे मन में सुकून बना रहेगा. लंबे समय से अटकी योजनाएं फिर से गति पकड़ सकती हैं.

धनु राशि:

धनु राशि के जातकों को इस अवधि में किस्मत का पूरा सहयोग मिलेगा, जो लोग किसी रिश्ते में हैं, वे अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बना सकते हैं आपसी समझ और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

कर्क राशि:

कर्क राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल दिख रहा है. आय के नए साधन बन सकते हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और पुरानी चिंताओं से राहत मिल सकती है.

मीन राशि:

मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर करियर में नए अवसर लेकर आ सकता है. अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे थे, तो इस दौरान कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

वृश्चिक राशि:

वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले दिन काफी सकारात्मक रहने वाले हैं. आपको किसी स्रोत से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. काम के सिलसिले में परिवार और दोस्तों का सहयोग बना रहेगा.

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