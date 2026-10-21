November 2026 Vrat Tyohar List: अहोई अष्टमी, धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, छठ पूजा...नवंबर महीने में कौन-कौन से व्रत और त्योहार हैं? यहां देखें पूरी लिस्ट

नवंबर 2026 का महीना धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस महीने कई प्रमुख व्रत और त्योहार पड़ने वाली हैं. महीने की शुरुआत अहोई अष्टमी व्रत से होगी. ये व्रत मांताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुखी जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं. इसके बाद इस महीने में एक के बाद एक कई प्रमुख व्रत और त्योहार पड़ेंगे. नवंबर महीने में धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा और तुलसी विवाह जैसे कई पर्व मनाए जाएंगे. ऐसे में आइए जानते हैं नवंबर 2026 में किस दिन कौन सा व्रत और त्योहार रहने वाला है-

नवंबर 2026 व्रत-त्योहार की पूरी लिस्ट

1 नवंबर- अहोई अष्टमी

5 नवंबर- रमा एकादशी

6 नवंबर- धनतेरस

7 नवंबर- नरक चतुर्दशी

8 नवंबर- दिवाली, लक्ष्मी पूजन

10 नवंबर- गोवर्धन पूजा

11 नवंबर- भाई दूज

13 नवंबर से 16 नवंबर- छठ पूजा

17 नवंबर- गोपाष्टमी

18 नवंबर- अक्षय नवमी (आंवला नवमी)

20 नवंबर - देवउठनी ग्यारस (प्रबोधिनी एकादशी)

21 नवंबर- तुलसी विवाह

23 नवंबर- बैकुंठ चतुर्दशी

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

यह भी पढ़ें- घर में जरूर रखें ये 5 चीजें, एस्ट्रोलॉजर साक्षी ठाकुर ने बताया धन से भरा रहेगा भंडार, वास्तु दोष भी होगा ठीक