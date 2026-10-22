हथेली में इन 2 जगहों पर होता है मंगल पर्वत, जानें साहस, धैर्य और बुद्धि से जुड़े संकेत

हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की रेखाओं के साथ-साथ पर्वतों को भी खास महत्व दिया जाता है. सामुद्रिक शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, हथेली में मंगल पर्वत को व्यक्ति के साहस, शक्ति, धैर्य और मानसिक गुणों से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि मंगल पर्वत की स्थिति और बनावट से व्यक्ति के स्वभाव के बारे में संकेत मिलते हैं. हथेली में मंगल पर्वत के दो स्थान बताए गए हैं जिनका अलग-अलग महत्व है. आचार्य मदन मोहन के अनुसार, एक मंगल पर्वत को शारीरिक बल और साहस से, जबकि दूसरे को मानसिक शक्ति और संयम से जोड़कर देखा जाता है. आइए जानते हैं हथेली में ये दोनों पर्वत कहां होते हैं और इनसे जुड़े संकेत क्या हैं.

हथेली में कहां होते हैं मंगल पर्वत के दो स्थान

आचार्य मदन मोहन के अनुसार, सामुद्रिक शास्त्र में मंगल पर्वत के दो स्थान बताए गए हैं. पहला मंगल पर्वत हथेली में जीवन रेखा के पास होता है. इसे निम्न मंगल पर्वत कहा जाता है. वहीं, दूसरा मंगल पर्वत हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच, हथेली के बाहरी किनाारे की ओर स्थित होता है. इसे उच्च मंगल पर्वत कहा जाता है. इन दोनों की बनावट और उभार को अलग-अलग गुणों से जोड़कर देखा जााता है.

पहला मंगल पर्वत बताता है साहस और शारीरिक बल

हथेली में जीवन रेखा के पास स्थित मंगल पर्वत को शारीरिक साहस, बल और शक्ति से जोड़कर देखा जाता है. सामुद्रिक शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, अगर यह हिस्सा संतुलित और उभरा हुआ हो तो इसे साहसी और मजबूत स्वभाव का संकेत माना जाता है. पारंपरिक मान्यताओं में ऐसे मंगल पर्वत को नेतृत्व क्षमताा और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता से भी जोड़ा जाता है. हालांकि, केवल हथेली की बनावटट से किसी व्यक्ति के पेशे या पद का पता नहीं लगााया जा सकता.

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दूसरा मंगल पर्वत देता है मानसिक गुणों के संकेत

हथेली के बाहरी हिस्से में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच स्थित उच्च मंगल पर्वत को मानसिक मजबूती से जोड़कर देखाा जाता है. आचार्य मदन मोहन के अनुसार, सामुद्रिक शास्त्र में इस स्थान का उभार धैर्य, शौर्य, संयम और क्षमा जैसे गुणों का संकेत मााना जाता है. मान्यता है कि संतुलित मंगल पर्वत व्यक्ति की विपरीत परिस्थितियों में टिके रहने की क्षमता को दर्शाता है.

मंगल पर्वत को लेकर क्या कहता है सामुद्रिक शास्त्र

सामुद्रिक शास्त्र में हथेली के पर्वतों और रेखाओं के आधार पर व्यक्तित्व के संकेतों की व्याख्या की जाती है. मंगल पर्वत को साहस और शक्ति से जोड़कर देखा जााता है, लेकिन ये पारंपरिक मान्यताएं हैं. हथेली की बनावट के आधार पर किसी व्यक्ति के स्वभाव, योग्यता या भविष्य के बारे में वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित निष्कर्ष नहीं निकााला जा सकता.

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