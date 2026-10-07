गुरुवार को तांबे के लोटे में रखें ये चीज, घर में होगी सोने की बारिश? एस्ट्रोलॉजर ने बताया उपाय

धार्मिक मान्यताओं में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है. इस दिन पूजा-पाठ और दान के साथ कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही उपाय चर्चा में है जिसमें तांबे के लोटे, काली हल्दी और सोने की वस्तु का इस्तेमाल करने की बात कही गई है. दावा किया जाता है कि इस उपाय को करने से घर में धन-समृद्धि आती है. एस्ट्रोलॉजर रोमन प्रीत सिंह के अनुसार, इसे आस्था और धार्मिक मान्यता के तौर पर देखा जाना चाहिए.

गुरुवार को ऐसे करें उपाय

एस्ट्रोलॉजर रोमन प्रीत सिंह के अनुसार, गुरुवार के दिन सबसे पहले एक तांबे का लोटा लें. इसमें काली हल्दी और जल डालें. इसके बाद घर में मौजूद सोने की कोई वस्तु, जैसे अंगूठी या चेन, लोटे के अंदर रख दें. इसके बाद इस लोटे को धूप-अगरबत्ती दिखाकर भगवान के सामने रखें. मान्यता के अनुसार, पूजा पूरी करने के बाद लोटे में रखी सोने की वस्तु को निकालकर दोबारा धारण कर लेना चाहिए. इस उपाय को हर गुरुवार करने की बाात कही गई है. धार्मिक मान्यता में इसे धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, किसी भी उपाय से निश्चित रूप से धन या सोना मिलने का दावा वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित नहीं है.

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ट्रेवल के दौरान भी कर सकते हैं उपाय

अगर आप गुरुवार के दिन यात्रा पर हैं और घर पर यह उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी धार्मिक दिनचर्या के अनुसार इसे सरल तरीके से कर सकते हैं. यात्राा के दौरान होटल या किसी ठहरने की जगह पर पूजा करने से पहले वहां के नियमों और सुरक्षा का ध्यान रखें. सोने की अंगूठी या चेन जैसी कीमती चीजों को सार्वजनिक जगहों पर रखने से बचें और उन्हें सुरक्षित रखें.

आस्था के साथ रखें सावधानी

धार्मिक उपायों को श्रद्धा और परंपरा के नजरिए से देखना बेहतर है. इन्हें धन कमाने का पक्का तरीका नहीं माना जाना चाहिए. अगर यात्रा के दौरान पूजा या उपााय कर रहे हैं तो कीमती सामान की सुरक्षा को प्राथमिकता दें. साथ ही, आर्थिक फैसले केवल ऐसे धार्मिक दाावों के आधार पर न लें.

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