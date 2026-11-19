धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा के बाद देवउठनी एकादशी पर जागते हैं. इस साल यह पावन तिथि 20 नवंबर 2026 को पड़ रही है. इसी दिन चातुर्मास समाप्त होता है और शादी-विवाह समेत अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है. देवउठनी एकादशी पर कई जगहों पर तुलसी और शालिग्राम विवाह का आयोजन किया जाता है, जबकि कुछ परंपराओं में यह रस्म अगले दिन द्वादशी तिथि पर निभाई जाती है. मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के समान पुण्य फल मिलता है, अगर आप भी घर में देवउठनी एकादशी की पूजा या तुलसी विवाह करने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले जान लें कि इसके लिए किन-किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी.

देवउठनी एकादशी की पूजा का सामान:

पूजा के लिए एक साफ थाली रखें.

पीले और लाल फूल रखें. भगवान विष्णु को पीले और मां लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है.

एक लोटे में पानी और गंगाजल मिलाकर रखें, इस जल का उपयोग भगवान के अभिषेक और पूजन में किया जाता है.

आरती के लिए घी का दीपक जलाएं.

पूजा में धूप या अगरबत्ती भी अर्पित की जाती है.

थोड़ी हल्दी भी जरूर रखें, पूजा में इसका खास महत्व होता है.

भगवान विष्णु को कलावा अर्पित किया जाता है.

पीले रंग का जनेऊ अर्पित करना शुभ माना जाता है.

इस दिन चावल का उपयोग वर्जित माना जाता है, इसलिए तिल का इस्तेमाल करना चाहिए.

तुलसी विवाह में क्या-क्या लगता है?

लाल चुनरी, बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर और मेहंदी चाहिए होगी.

पीला कपड़ा, चंदन, तुलसी के पत्ते और फूलों की माला चाहिए होगी.

परंपरा के अनुसार मंडप सजाने के लिए गन्ने, केले के पत्ते, फूल और लाल कपड़े का उपयोग किया जाता है.

शादी की रस्म के लिए वरमाला, गठबंधन का कपड़ा, पान, सुपारी, नारियल और दक्षिणा रखें.

रोली, अक्षत, हल्दी, कलावा, काले तिल, रुई, घी, जनेऊ, हल्दी की गांठ, आम के पत्ते, इत्र, कलश, पंचामृत और कपूर की जरूरत होगी.

भोग में फल, मिठाई, बताशे, पंचमेवा, मिश्री और घर के बने सात्विक पकवान रखें.

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