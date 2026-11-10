Aaj ka Panchang 10 November 2026: उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचें, जानें शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग

Aaj ka Panchang 10 November 2026: हिंदू धर्म में पंचांग का काफी महत्व होता है. कोई शुभ काम, यात्रा, निवेश या पूजा-पाठ करने से पहले पंचांग जरूर देखा जाता है. पंचांग हिंदू काल-गणना की एक पद्धति है, जो सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर आधारित है.

आज की तिथि

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सोमवार को दोपहर 12:31 बजे से शुरू होकर अगले दिन मंगलवार को दोपहर 2:00 बजे तक है. इसके बाद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी, जो 11 नवंबर को दोपहर 3:53 बजे तक रहेगी. मंगलवार को सुबह 6:41 बजे सूर्योदय और शाम 5:40 बजे सूर्यास्त होगा. वहीं, सुबह 7:26 बजे चंद्रोदय और शाम 6:16 बजे चंद्रास्त होगा.

आज का नक्षत्र

पंचांग के अनुसार, इस दिन सूर्य देव विशाखा नक्षत्र में रहेंगे. ज्योतिष के अनुसार, सूर्य देव के विशाखा नक्षत्र में रहने से व्यक्ति के स्वभाव, कार्यक्षेत्र और जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. इस नक्षत्र के देवता इंद्र और अग्नि हैं, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर उच्च पद प्राप्त करने, अधिकार जमाने और जीत हासिल करने की तीव्र लालसा होती है. राजनीति, प्रशासन, कानून, प्रबंधन या किसी भी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में यह स्थिति व्यक्ति को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है.

योग

मंगलवार तड़के 3:09 बजे तक शोभन योग रहेगा. इसके बाद अतिगंड योग शुरू हो जाएगा. ज्योतिष के अनुसार शोभन योग 27 नित्य योगों में से पांचवां योग है. 'शोभन' का अर्थ सुंदर, सुहावना, आकर्षक और कल्याणकारी होता है. इस योग के अधिष्ठाता या स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, शुभता और विवेक के कारक माने जाते हैं. इस योग को अत्यंत सजीला, शुभ और रमणीय माना गया है. नए वस्त्र धारण करने, सजने-संवरने, कला, शुभ कार्यों और विशेषकर यात्रा पर जाने के लिए यह योग बहुत उत्तम माना जाता है.

जान लें शुभ मुहूर्त

इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 बजे से दोपहर 12:32 बजे तक रहेगा. यह दिन का सबसे शुभ और फलदायी समय माना जाता है. आमतौर पर यह लगभग 48 मिनट (या दिनमान के अनुसार गणना किया गया आठवां मुहूर्त) होता है. माना जाता है कि इस मुहूर्त में किए गए कार्यों से सभी प्रकार के अशुभ प्रभावों या दोषों का स्वतः नाश हो जाता है. जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, तब अभिजीत मुहूर्त की बेला होती है.

मंगलवार को रात 12:13 बजे से 1:58 बजे तक अमृतकाल रहेगा. ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, अमृतकाल एक अत्यंत शुभ, मंगलकारी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर समयावधि (मुहूर्त) है. इसे अमृत के समान उत्तम फल देने वाला माना जाता है. इस दौरान किए गए कार्यों में सफलता की संभावना सबसे अधिक होती है. यह समय नए व्यापार, निवेश, पूजा-पाठ और महत्वपूर्ण यात्रा के लिए श्रेष्ठ माना गया है.

नोट करें राहुकाल

इस दिन राहुकाल दोपहर 2:55 बजे से 4:17 बजे तक रहेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, राहुकाल दिन का वह समय होता है, जिसे किसी भी नए या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए अशुभ माना जाता है. इसकी गणना सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय को आठ बराबर भागों में बांटकर की जाती है और यह हर दिन लगभग 90 मिनट का होता है. स्थान बदलने के साथ इसके समय में भी बदलाव हो जाता है. इस दौरान कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन जो काम पहले से चल रहे हैं, उन्हें जारी रखा जा सकता है.

मंगलवार को यमगंड काल सुबह 9:26 बजे से 10:48 बजे तक रहेगा. यह समय मृत्यु के देवता यमराज से जुड़ा माना जाता है. इस समय के दौरान स्वास्थ्य, दीर्घायु या सामान्य दुर्भाग्य से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. इस काल को नए कार्यों की शुरुआत के लिए अशुभ माना जाता है. नया व्यापार या नया काम शुरू करने से बचना चाहिए. इस दौरान किसी यात्रा पर भी निकलने और पैसों के लेन-देन से बचना चाहिए.

इस दिन गुलिक काल दोपहर 12:10 बजे से 1:33 बजे तक रहेगा. गुलिक काल को 'विषैला समय' भी कहा जाता है. यह एक उपग्रह है, जिसे अशुभ माना जाता है. माना जाता है कि इस काल में किए गए कार्य नकारात्मक परिणाम देते हैं. इस काल में कोई नया काम शुरू करने से बचना चाहिए, लेकिन जो काम पहले से चल रहे हैं, उन्हें जारी रखा जा सकता है. जो काम बार-बार करने हों, वे इस काल में किए जा सकते हैं. बैंक में पैसे जमा करना, दान देना या निवेश करना इस काल में अच्छा माना जाता है.

ग्रहों की स्थिति

मंगलवार को सूर्य तुला राशि में रहेंगे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसे सूर्य का नीच होना या नीचस्थ होना कहा जाता है. सूर्य अग्नि तत्व का कारक है, जबकि तुला राशि वायु तत्व और शुक्र ग्रह के अधीन आती है, जो सूर्य के स्वभाव के विपरीत है. सूर्य को अहंकार, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है. तुला राशि में आने से आत्मबल या ऊर्जा थोड़ी कमजोर महसूस हो सकती है. इस स्थिति में किसी भी फैसले पर पहुँचने में मुश्किल हो सकती है.

इस दिन चंद्र देव वृश्चिक राशि में रहेंगे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जन्म कुंडली में चंद्रमा का वृश्चिक राशि में होना नीच की स्थिति माना जाता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा कमजोर या बलहीन हो जाता है. वृश्चिक राशि जल तत्व और मंगल की राशि है. यहां चंद्रमा होने से व्यक्ति हर बात और भावना को बहुत गहराई से महसूस करता है. मन में अक्सर चिंताएं, तनाव और बार-बार विचार (ओवरथिंकिंग) बने रहते हैं. मन पर पूरा काबू न होने के कारण सही समय पर सटीक निर्णय लेने में परेशानी आ सकती है.

दिशाशूल

मंगलवार को दिशाशूल उत्तर दिशा में रहेगा. ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, दिशाशूल उस दिशा को कहते हैं, जिसमें किसी खास दिन यात्रा करना या निकलना अशुभ माना जाता है.

(IANS की रिपोर्ट)

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