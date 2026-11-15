NTA SHRESHTA 2027: मेधावी SC और DNT छात्रों को मिलेगा नामी स्कूलों में पढ़ने का चांस, जानिए पूरी प्रोसेस

SHRESHTA 2027 Registration: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने SHRESHTA (NETS) 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) और विमुक्त जनजाति (DNT) कैटेगरी के उन स्टूडेंट्स के लिए है, जो क्वालिटी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं.

क्या है SHRESHTA स्कीम

SHRESHTA (Scheme for Residential Education for Students in High Schools in Targeted Areas) के तहत योग्य छात्रों को देश के प्रतिष्ठित निजी रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाई का अवसर दिया जाता है. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अच्छे एजुकेशनल एन्वायरमेंट मुहैया कराना है, ताकि वे भविष्य में कंपीटीटव एग्जाम और करियर के बेहतर चांस के लिए तैयार हो सकें.

30 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन, करेक्शन का भी मिलेगा मौका

NTA द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस 14 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक स्टूडेंट्स 30 नवंबर 2026 रात 11:50 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं. एप्लिकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की गलती होने पर कैंडिडेट्स को 2 से 4 दिसंबर 2026 तक सुधार का मौका भी मिलेगा.

कब होगी परीक्षा

SHRESHTA (NETS) 2027 परीक्षा का 10 जनवरी 2027 को होगी. परीक्षा के माध्यम से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को नामी प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ाई करने का चांस मिलेगा.

आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. किसी भी तरह की सहायता के लिए NTA ने हेल्पलाइन और ईमेल सुविधा भी अलवेलल कराई है. ऐसे में छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले योग्यता और अन्य जरूरी दिशा-निर्देशों को अच्छे से पढ़ लें.

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