School Closed in April 2026: अप्रैल में छुट्टियों की भरमार, इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखें पूरी लिस्ट

School Closed in April 2026 List: नया एकेडेमिक सेशन (2026-27) शुरू होते ही छात्रों और अभिभावकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. अप्रैल 2026 का कैलेंडर छुट्टियों की सौगात लेकर आ रहा है. अगर आप भी कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं या बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, तो यह खबर आपके बहुत काम की है. इस महीने गुड फ्राइडे, अंबेडकर जयंती और बैसाखी जैसे बड़े पर्वों के कारण देश के कई राज्यों में स्कूलों और कॉलेजों में लंबी छुट्टियां रहने वाली हैं.

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अप्रैल की शुरुआत ही बैंक क्लोजिंग और त्योहारों के साथ हो रही है. उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में छुट्टियों का खास संयोग बन रहा है.

आइए देखते हैं कि इस महीने कब-कब स्कूल बंद रहेंगे:

कमर्शियल बैंकों की वार्षिक अकाउंटिंग क्लोजिंग. हालांकि यह मुख्य रूप से बैंकों के लिए है, लेकिन कुछ राज्यों में प्रशासनिक कारणों से स्कूलों पर भी इसका असर दिख सकता है.

गुड फ्राइडे (Good Friday) – यह एक राजपत्रित अवकाश (Gazetted Holiday) है, जिसके कारण देशभर के लगभग सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे.

ईस्टर संडे और साप्ताहिक अवकाश.

डॉ.भीमराव अंबेडकर जयंती – इस दिन पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश रहता है. साथ ही, इसी दिन बैसाखी और विशु जैसे क्षेत्रीय त्योहार भी मनाए जाएंगे.

बोहाग बिहू और हिमाचल दिवस – असम और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इस दिन विशेष अवकाश रहेगा.

चंद्रशेखर जयंती- कुछ राज्यों में इस दिन क्षेत्रीय अवकाश घोषित किया जा सकता है.

साल 2026 के अप्रैल महीने में 'लॉन्ग वीकेंड' का बेहतरीन तालमेल बैठ रहा है.

3 अप्रैल को शुक्रवार है, जिसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी है. ऐसे में छात्रों को लगातार 3 दिनों का अवकाश मिल रहा है.

14 अप्रैल को मंगलवार है. यदि छात्र सोमवार (13 अप्रैल) की छुट्टी लेते हैं, तो शनिवार से मंगलवार तक 4 दिनों का बड़ा ब्रेक मिल सकता है.

अप्रैल का महीना बीतते-बीतते गर्मी अपना तेवर दिखाने लगती है. मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, अप्रैल के आखिरी हफ्ते से पारा चढ़ने लगेगा. ऐसे में कई राज्यों में स्कूलों के समय में बदलाव (मॉर्निंग स्कूल) किया जा सकता है. हालांकि, आधिकारिक समर वेकेशन (30 से 45 दिन) मई 2026 के मध्य से शुरू होने की संभावना है.

नोट: अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि छुट्टियों की सटीक जानकारी के लिए अपने बच्चे की स्कूल डायरी या स्कूल के आधिकारिक नोटिफिकेशन को जरूर चेक करें, क्योंकि स्थानीय स्तर पर छुट्टियों में बदलाव संभव है.