NEET PG 2026-27: मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी! रिम्स रांची में बढ़ीं 36 पीजी सीटें, झारखंड में अब कुल 338 सीटों पर होगा दाखिला

Jharkhand Medical College PG seats list : नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने एकेडेमिक सेशन 2026-27 के लिए पोस्टग्रेजुएट (PG) ब्रॉड-स्पेशलिटी कोर्सेज का अपडेटेड सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया है. इस नए बदलाव में रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स (RIMS) में पीजी की 36 नई सीटें बढ़ाई गई हैं. ऐसे में अब रिम्स में पीजी सीटों की कुल संख्या 176 से बढ़कर 212 हो गई है. हालांकि, सरकार की ओर से 59 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था. तो चलिए जानते हैं किस विभाग में कितनी सीट बढ़ी है.

रिम्स के इन 7 विभागों में बढ़ीं सीटें

एनेस्थीसियोलॉजी (Anesthesiology) में सबसे ज्यादा 8 सीटें, कम्युनिटी मेडिसिन में 6, माइक्रोबायोलॉजी में 6, जनरल मेडिसिन में 5, एनाटॉमी में 4, फार्माकोलॉजी में 4 और फिजियोलॉजी (Physiology) विभाग में 3 सीटें बढ़ाई गई हैं.

झारखंड के 5 मेडिकल कॉलेजों में अब 338 सीटें

एनएमसी की अपेडेटेड लिस्ट के मुताबिक, झारखंड के 5 मेडिकल कॉलेजों में पीजी ब्रॉड-स्पेशलिटी सीटों की कुल संख्या बढ़कर 338 हो गई है-

मेडिकल कॉलेज का नाम मंजूर पीजी (PG) सीटें अन्य डिटेल्स RIMS, रांची

212 सीटें 36 नई सीटें जुड़ीं MGM, जमशेदपुर

45 इसके अलावा 6 डिप्लोमा सीटें भी मंजूर SNMMCH, धनबाद

37 ब्रॉड-स्पेशलिटी सीटें लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज

24 सभी 24 नई सीटें मंजूर नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज 20 ब्रॉड-स्पेशलिटी सीटें

इसके अलावा, रांची के सीआईपी (CIP) में 34 सीटें और रिनपास (RINPAS) में 1 सीट है. हालांकि, सीआईपी और रिनपास की इन सीटों को उपरोक्त 338 सीटों की गिनती में शामिल नहीं किया गया है.

राज्य को मिलेंगे अधिक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि पीजी सीटें बढ़ने से MBBS छात्रों को अपने ही राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा (Specialized Medical Education) हासिल करने के ज्यादा अवसर मिलेंगे.

देशभर में NEET-PG की 5,827 सीटें बढ़ीं

वहीं, नेशनल लेवल की बात करें तो NMC के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने NEET-PG 2026-27 के लिए देशभर में कुल 5,827 सीटें बढ़ाई हैं. इसके बाद देश में कुल पीजी मेडिकल सीटों की संख्या बढ़कर 58,468 हो गई है. आंकड़ों के अनुसार, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या में 10 प्रतिशत तक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 32 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है.

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