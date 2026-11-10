JEE Main 2027: पहले सेशन के लिए 5.72 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, 22 नवंबर तक आवेदन का मौका, देखें जरूरी डेट्स

JEE Main Regestration 2027: ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) मेन 2027 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. दरअसल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेन 2027 के पहले सेशन के एग्जाम के लिए एप्लिकेशन पोर्टल 24 अक्टूबर से एक्टिव कर दिए हैं. बता दें कि अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 नवंबर की रात 11.50 तक तय की गई है. तो चलिए इस एग्जाम के लिए जरूरी डेट्स.

22 नवंबर तर करें आवेदन

हालांकि, जो कैंडिडेट्स 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी नहीं कर सकेंगे, वे लेट फीस 500 रुपए देकर 23 से 26 नवंबर की रात 11.50 बजे तक अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी कर सकते हैं.

करेक्शन विंडो 27 से 29 नवंबर

वहीं, जिन अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र भरते समय कुछ गलती होगी, उनके लिए फॉर्म में सुधार की विंडो 27 से 29 नवंबर की रात 11.50 बजे तक सक्रिय रहेगी.

एनटीए ने बताया कि जेईई मेन 2027 के सेशन-1 की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अब तक 5.72 लाख से अधिक उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. 4.3 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स अपना फॉर्म जमा कर चुके हैं. 4.07 लाख से अधिक कैंडिडेट्स अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर चुके हैं और 4.07 लाख से ज्यादा आवेदक कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर चुके हैं. ऐसे में जिन छात्रों ने अपनी आवेदन प्रोसेस अभी तक पूरी नहीं की है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे तय समय सीमा के अंदर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन पूरी करें. समय रहते फॉर्म सबमिट करें, शुल्क जमा करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें.

जेईई मेन 2026 के पहले सत्र की परीक्षा जनवरी 2027 और दूसरे सेशन का एग्जाम अप्रैल 2027 में आयोजित की जाएगी. एनटीए की ओर से सिटी इंटिमेशन स्लिप 30 दिसंबर और एडमिट कार्ड 13 जनवरी 2027 को अपने ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे.

कब है एग्जाम

जेईई मेन 2027 के पहले सेशन की परीक्षा 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में 13 भाषाओं (अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में आयोजित किया जाएगा. परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक की होगी.