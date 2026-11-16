JEE Main 2027: परीक्षा हॉल में की ये 1 भी गलती, तो रद्द हो जाएगा रिजल्ट, NTA ने जारी की सख्त गाइडलाइंस

JEE Main 2027 Unfair guidelines : अगर आप JEE Main 2027 परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की नकल, अनुचित साधनों के इस्तेमाल (Unfair Means) और नियमों के उल्लंघन को लेकर बेहद सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं. आइए जानते हैं कि परीक्षा हॉल के भीतर आपको किन गलतियों से हर हाल में बचना है.

भूलकर भी न करें ये गलतियां

परीक्षा हॉल में मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और पर्चियां ले जाना सख्त मना है.

अपनी जगह किसी और को परीक्षा में बिठाना या नकल के लिए सामग्री तैयार करना गंभीर अपराध है.

परीक्षा के दौरान किसी अन्य छात्र से बात करना, फुसफुसाना, हाथ के इशारे करना या उसकी स्क्रीन पर ताक-झांक करना पूरी तरह मना है

परीक्षा खत्म होने पर अपनी रफ शीट (rough paper) पर कुछ लिखकर दूसरों को देना भी नियमों के खिलाफ है.

एडमिट कार्ड, स्कोरकार्ड, आधार कार्ड या सरकारी प्रमाण पत्रों में किसी भी तरह की जालसाजी या छेड़छाड़ करना.

परीक्षा के कंप्यूटर सिस्टम या टेस्ट सॉफ्टवेयर को हैक करने का प्रयास, यूएसबी (USB) का उपयोग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, या स्क्रीनशॉट लेना.

परीक्षा स्टाफ या अन्य उम्मीदवारों को किसी भी तरह से डराना या धमकाना.

पकड़े जाने पर क्या होगी कार्रवाई

NTA ने साफ किया है कि अगर कोई भी उम्मीदवार इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उस पर Unfair Means के तहत केस दर्ज किया जाएगा. इसके तहत ये सारी कार्रवाई हो सकती है-

ऐसे उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा और तुरंत रद्द कर दिया जाएगा.

नियमों का उल्लंघन करने वाले स्टूडेंट्स को भविष्य में 3 साल तक के लिए परीक्षा देने से प्रतिबंधित (Debar) किया जा सकता है.

गंभीर मामलों में उम्मीदवार के खिलाफ पुलिस केस और आपराधिक कानूनी कार्रवाई (Criminal Action) भी की जा सकती है.

कब से कब तक है परीक्षा

एनटीए एग्जाम का आयोजन 20, 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी 2027 को कराने जा रहा है और सेशन 1 के लिए रेग्यूलर फीस के साथ आवेदन की लास्ट डेट 22 नवंबर 2026 है.