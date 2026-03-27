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IIT Joint Admission Test 2026: IIT JAM टॉपर्स की लिस्ट जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

JAM ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (JOAPS 2026) के जरिए MSc और दूसरे पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन की प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू हो जाएगी. जो कि से 15 अप्रैल तक चलेगी. जिन कैंडिडेट ने परीक्षा में क्वालिफाई किया है, वो अप्लाई कर सकते हैं.

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IIT Joint Admission Test 2026: IIT JAM टॉपर्स की लिस्ट जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड
पहली एडमिशन लिस्ट 25 मई को जारी की जाएगी.
Education Result

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने जॉइंट एडमिशन टेस्ट (JAM) 2026 के सभी सब्जेक्ट्स के टॉपर्स की लिस्ट जारी कर दी है. जो कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट jam2026.iitb.ac.in पर जाकर लिस्ट चेक कर सकते हैं और स्कोरकार्ड डाउनलोड भी कर सकते है. इस बार सर्वेश गुप्ता ने फिजिक्स में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल की है. आयुषी अग्रवाल ने केमिस्ट्री में टॉप किया है. वहीं मधुर अग्रवाल ने मैथमेटिक्स में पहली रैंक हासिल की है. साक्षी निझावन ने बायोटेक्नोलॉजी, सूर्योदय सेठी ने इकोनॉमिक्स, ऋषिकेश नाहक ने जियोलॉजी और कौस्तव चौधरी ने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में टॉप किया है.

27 मार्च से शुरू होगी एडमिशन की प्रक्रिया

27 मार्च JAM ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (JOAPS 2026) के ज़रिए MSc और दूसरे पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. जो कि से 15 अप्रैल तक चलेगी. जिन कैंडिडेट ने परीक्षा में क्वालिफ़ाई किया है, वो अप्लाई कर सकते हैं. वहीं पहली एडमिशन लिस्ट 25 मई को जारी की जाएगी.

JAM 2026 परीक्षा 15 फरवरी को ऑनलाइन मोड में हुई थी.

IIT JAM 2026 टॉपर्स लिस्ट: सब्जेक्ट-वाइज़ टॉप 10 कैंडिडेट्स
 

फिजिक्स

AIR रजिस्ट्रेशन IDनाम
1PH811A336सर्वेश गुप्ता
2PH321A435जतिन यादव
3PH620A193अंकुर साहा
4PH811A310अनमोल मेहरोत्रा
5PH515A041वरुण सिंह गौतम

रसायन विज्ञान Chemistry

AIR रजिस्ट्रेशन IDनाम
1CY303F047आयुषी अग्रवाल
2CY301B011 दीपक पूनिया
3CY620F051सौमो पाल
4CY620F403 अनुब्रत चटर्जी
5CY316F111नैन्सी

इकोनॉमिक्स

AIR रजिस्ट्रेशन ID नामनाम
1EN319A149सूर्योदय सेठी
2EN320A120राघव खेरा
3EN811A086तन्वी जायसवाल
4EN320A088अर्पित गुप्ता
5EN321A386उत्तम तिवारी


गणित

AIR रजिस्ट्रेशन IDनाम
1MA102F217मधुर अग्रवाल
2MA701F055सरथ चंद्र रेड्डी पोरेड्डी
3MA102F223नवीन कुमार जी
4MA521F293खुशप्रीत सिंह
5MA620F236बरुण रॉय

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