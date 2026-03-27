IIT Joint Admission Test 2026: IIT JAM टॉपर्स की लिस्ट जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने जॉइंट एडमिशन टेस्ट (JAM) 2026 के सभी सब्जेक्ट्स के टॉपर्स की लिस्ट जारी कर दी है. जो कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट jam2026.iitb.ac.in पर जाकर लिस्ट चेक कर सकते हैं और स्कोरकार्ड डाउनलोड भी कर सकते है. इस बार सर्वेश गुप्ता ने फिजिक्स में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल की है. आयुषी अग्रवाल ने केमिस्ट्री में टॉप किया है. वहीं मधुर अग्रवाल ने मैथमेटिक्स में पहली रैंक हासिल की है. साक्षी निझावन ने बायोटेक्नोलॉजी, सूर्योदय सेठी ने इकोनॉमिक्स, ऋषिकेश नाहक ने जियोलॉजी और कौस्तव चौधरी ने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में टॉप किया है.

27 मार्च से शुरू होगी एडमिशन की प्रक्रिया

27 मार्च JAM ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (JOAPS 2026) के ज़रिए MSc और दूसरे पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. जो कि से 15 अप्रैल तक चलेगी. जिन कैंडिडेट ने परीक्षा में क्वालिफ़ाई किया है, वो अप्लाई कर सकते हैं. वहीं पहली एडमिशन लिस्ट 25 मई को जारी की जाएगी.

JAM 2026 परीक्षा 15 फरवरी को ऑनलाइन मोड में हुई थी.

IIT JAM 2026 टॉपर्स लिस्ट: सब्जेक्ट-वाइज़ टॉप 10 कैंडिडेट्स



फिजिक्स

AIR रजिस्ट्रेशन ID नाम 1 PH811A336 सर्वेश गुप्ता 2 PH321A435 जतिन यादव 3 PH620A193 अंकुर साहा 4 PH811A310 अनमोल मेहरोत्रा 5 PH515A041 वरुण सिंह गौतम

रसायन विज्ञान Chemistry

AIR रजिस्ट्रेशन ID नाम 1 CY303F047 आयुषी अग्रवाल 2 CY301B011 दीपक पूनिया 3 CY620F051 सौमो पाल 4 CY620F403 अनुब्रत चटर्जी 5 CY316F111 नैन्सी

इकोनॉमिक्स

AIR रजिस्ट्रेशन ID नाम नाम 1 EN319A149 सूर्योदय सेठी 2 EN320A120 राघव खेरा 3 EN811A086 तन्वी जायसवाल 4 EN320A088 अर्पित गुप्ता 5 EN321A386 उत्तम तिवारी



गणित

AIR रजिस्ट्रेशन ID नाम 1 MA102F217 मधुर अग्रवाल 2 MA701F055 सरथ चंद्र रेड्डी पोरेड्डी 3 MA102F223 नवीन कुमार जी 4 MA521F293 खुशप्रीत सिंह 5 MA620F236 बरुण रॉय

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