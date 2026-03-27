IIT Joint Admission Test 2026: IIT JAM टॉपर्स की लिस्ट जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने जॉइंट एडमिशन टेस्ट (JAM) 2026 के सभी सब्जेक्ट्स के टॉपर्स की लिस्ट जारी कर दी है. जो कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट jam2026.iitb.ac.in पर जाकर लिस्ट चेक कर सकते हैं और स्कोरकार्ड डाउनलोड भी कर सकते है. इस बार सर्वेश गुप्ता ने फिजिक्स में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल की है. आयुषी अग्रवाल ने केमिस्ट्री में टॉप किया है. वहीं मधुर अग्रवाल ने मैथमेटिक्स में पहली रैंक हासिल की है. साक्षी निझावन ने बायोटेक्नोलॉजी, सूर्योदय सेठी ने इकोनॉमिक्स, ऋषिकेश नाहक ने जियोलॉजी और कौस्तव चौधरी ने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में टॉप किया है.
27 मार्च से शुरू होगी एडमिशन की प्रक्रिया
27 मार्च JAM ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (JOAPS 2026) के ज़रिए MSc और दूसरे पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. जो कि से 15 अप्रैल तक चलेगी. जिन कैंडिडेट ने परीक्षा में क्वालिफ़ाई किया है, वो अप्लाई कर सकते हैं. वहीं पहली एडमिशन लिस्ट 25 मई को जारी की जाएगी.
JAM 2026 परीक्षा 15 फरवरी को ऑनलाइन मोड में हुई थी.
IIT JAM 2026 टॉपर्स लिस्ट: सब्जेक्ट-वाइज़ टॉप 10 कैंडिडेट्स
फिजिक्स
|AIR रजिस्ट्रेशन ID
|नाम
|1
|PH811A336
|सर्वेश गुप्ता
|2
|PH321A435
|जतिन यादव
|3
|PH620A193
|अंकुर साहा
|4
|PH811A310
|अनमोल मेहरोत्रा
|5
|PH515A041
|वरुण सिंह गौतम
रसायन विज्ञान Chemistry
|AIR रजिस्ट्रेशन ID
|नाम
|1
|CY303F047
|आयुषी अग्रवाल
|2
|CY301B011
|दीपक पूनिया
|3
|CY620F051
|सौमो पाल
|4
|CY620F403
|अनुब्रत चटर्जी
|5
|CY316F111
|नैन्सी
इकोनॉमिक्स
|AIR रजिस्ट्रेशन ID नाम
|नाम
|1
|EN319A149
|सूर्योदय सेठी
|2
|EN320A120
|राघव खेरा
|3
|EN811A086
|तन्वी जायसवाल
|4
|EN320A088
|अर्पित गुप्ता
|5
|EN321A386
|उत्तम तिवारी
गणित
|AIR रजिस्ट्रेशन ID
|नाम
|1
|MA102F217
|मधुर अग्रवाल
|2
|MA701F055
|सरथ चंद्र रेड्डी पोरेड्डी
|3
|MA102F223
|नवीन कुमार जी
|4
|MA521F293
|खुशप्रीत सिंह
|5
|MA620F236
|बरुण रॉय
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