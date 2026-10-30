CBSE के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म हो सकता है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए डेटशीट जारी की जा सकती है. सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर ये टाइम टेबल जारी किया जाएगा. पिछली बार यानी 2025 में भी डेटशीट 30 अक्टूबर को ही जारी की गई थी, ऐसे में छात्र उम्मीद कर रहे हैं कि आज ही उन्हें परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल मिल जाएगा. डेटशीट जारी होते ही सबसे पहले आपको ndtv.in पर इसकी जानकारी मिलेगी, इसीलिए इस लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें और हर पल की अपडेट पाते रहें.

बोर्ड जारी करेगा फाइनल डेटशीट

पिछली बार सीबीएसई की तरफ से पहले सितंबर के महीने में टेंटेटिव डेटशीट जारी गई थी, जिसके बाद 30 अक्टूबर 2025 को फाइनल डेटशीट आई थी. हालांकि इस बार कोई भी शेड्यूल अब तक जारी नहीं किया गया है. ऐसे में अब सीधे फाइनल डेटशीट जारी की जाएगी. इस बार यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए परीक्षाएं थोड़ी जल्दी शुरू हो सकती हैं और इनके बीच का गैप भी कम हो सकता है.

CBSE डेटशीट जारी होते ही करें ये काम

CBSE की डेटशीट जारी होते ही सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना होगा

वेबसाइट पर Main Website के लिंक पर क्लिक करें

एक दूसरी विंडो खुलेगी और Latest @CBSE के ठीक नीचे डेटशीट के लिंक होंगे

10वीं और 12वीं के छात्र अपने लिंक पर क्लिक करें

क्लिक करते ही डेटशीट की पीडीएफ खुल जाएगी

बोर्ड परीक्षा की डेटशीट को यहीं से डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंटआउट भी निकालकर रख लें

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