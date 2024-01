Ind vs Eng: इंग्लैंड के खिलाफ कोहली के ना खेलने से ये तीन खिलाड़ी रिप्लेसमेंट के तौर पर लिस्ट में सबसे आगे

बीसीसीआई (BCCI) ने यह भी कहा कि कोहली (Why Kohli Drop from First Two Test) ने अपने फैसले पर कप्तान रोहित शर्मा और टीम प्रबंधन से चर्चा की है. प्रेस रीलीज में आगे कहा गया है, "विराट ने कप्तान रोहित शर्मा, टीम प्रबंधन और चयनकर्ताओं से बात की है और इस बात पर जोर दिया है कि देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत स्थितियां उनकी उपस्थिति जरुरी है."

शाह (Jay Shah on Virat Kohli) ने यह भी कहा कि बीसीसीआई पूरी तरह से अपने स्टार खिलाड़ी का समर्थन करता है और उसे टीम और अपने सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के बिना भी परिणाम प्राप्त करने की क्षमता पर भरोसा है. जय साह ने कहा, "बीसीसीआई उनके फैसले का सम्मान करता है और बोर्ड और टीम प्रबंधन ने स्टार बल्लेबाज को अपना समर्थन दिया है और टेस्ट श्रृंखला में सराहनीय प्रदर्शन करने के लिए टीम के बाकी सदस्यों की क्षमताओं पर भरोसा है."

उन्होंने सभी से कोहली की निजता का सम्मान करने का भी आग्रह किया. बीसीसीआई मीडिया और प्रशंसकों से अनुरोध करता है कि वे इस दौरान विराट कोहली की गोपनीयता का सम्मान करें और उनके व्यक्तिगत कारणों की प्रकृति पर अटकलें लगाने से बचें. शाह ने कहा, "टेस्ट श्रृंखला में आगामी चुनौतियों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए." यह पता चला है कि शाह और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर दोनों को इस बात की जानकारी थी कि कोहली को इंग्लैंड श्रृंखला के दौरान किसी समय ब्रेक की आवश्यकता होगी.

हाल ही में, कोहली ने "व्यक्तिगत कारणों" के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ पहला टी20ई मैच भी नहीं खेला था. इससे पहले, उन्होंने भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान व्यक्तिगत कारणों से एक छोटा ब्रेक लिया था, जहां वह एक इंट्रा-स्क्वाड अभ्यास खेल में चूक गए थे और दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के कुछ ही दिनों के भीतर लंदन के लिए उड़ान भरी थी. आखिरी बार उन्होंने एक टेस्ट सीरीज़ के दौरान ब्रेक लिया था, जो किसी चोट से जुड़ा नहीं था, 2021 में पितृत्व अवकाश था जब उनकी बेटी वामिका का जन्म हुआ था. उन्होंने उस सीरीज का केवल पहला टेस्ट खेला था.

रिप्लेसमेंट के रूप में रजत पाटीदार बनाम सरफराज खान, यह समझा जाता है कि भारत 'ए' के दो दिग्गज कलाकारों में से एक मध्य प्रदेश के रजत पाटीदार (Rajat Patidar as Virat Kohli Replacement vs ENG) और मुंबई के सरफराज खान (Sarfaraz Khan as Virat Kohli Replacement) - कोहली की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं. पाटीदार ने हाल ही में एक अनौपचारिक टेस्ट में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 151 रन बनाए और सरफराज ने उसी खेल की दूसरी पारी में अर्धशतक बनाया.

अनुभवी चेतेश्वर पुजारा के टेस्ट में 7000 सहित 20,000 से अधिक प्रथम श्रेणी रनों के अनुभव को देखते हुए उन्हें लाइन-अप में शामिल करने की चर्चा है. हालाँकि, यह दिलचस्प होगा अगर अगरकर के नेतृत्व वाली मौजूदा चयन समिति पीछे मुड़कर देखने या आगे बढ़ने के लिए तैयार हो. पहले टेस्ट के लिए बल्लेबाजी क्रम में यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा, शुबमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रवींद्र जड़ेजा और केएस भरत (विकेटकीपर) शामिल होंगे.