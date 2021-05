UPSC: 10 अक्टूबर को होगी प्रीलिम्स परीक्षा, जानें- कितने मार्क्स के होंगे GS-CSAT पेपर, ये है सिलेबस

यूपीएससी की परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाती है. ये तीन चरण है

1- प्रारंभिक

2- मुख्य

3- इंटरव्यू

जो भी उम्मीदवार इन तीनों चरणों को पास करता है उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी के पदों पर किया जाता है. आइए जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के बारे में

नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार, वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षा में दो प्रश्नपत्र शामिल हैं. पहला प्रश्नपत्र ‘सामान्य अध्ययन' (General Studies Paper – I) का है जबकि दूसरे को ‘सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा' (Civil Services Aptitude Test) या ‘CSAT' कहा जाता है और यह क्वालीफाइंग पेपर के रूप में है.

दोनों प्रश्नपत्र 200-200 अंकों के होते हैं. पहले प्रश्नपत्र (सामान्य अध्ययन) में 2-2 अंकों के 100 प्रश्न होते हैं जबकि दूसरे प्रश्नपत्र (सीसैट) में 2.5-2.5 अंकों के 80 प्रश्न होते हैं.

दोनों प्रश्नपत्रों में ‘निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू है जिसके तहत 3 उत्तर गलत होने पर 1 सही उत्तर के बराबर अंक काट लिए जाते हैं.

- सीसैट में निर्णयन क्षमता से संबद्ध प्रश्नों में गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाते.

- चूंकि अब सीसैट पेपर को सिर्फ क्वालीफाइंग कर दिया गया है इसलिये प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिये किसी भी उम्मीदवार को सीसैट पेपर में सिर्फ 33 प्रतिशत अंक (लगभग 27 प्रश्न या 66 अंक) प्राप्त करने आवश्यक हैं. अगर वह इससे कम अंक प्राप्त करता है तो उसे फेल माना जाता है. अब कट-ऑफ का निर्धारण सिर्फ प्रथम प्रश्नपत्र यानी सामान्य अध्ययन के आधार पर किया जाता है.

यहां पढ़ें जरूरी बातें

1 : सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा का पेपर-II, Compulsory पेपर होगा जिसके लिए न्यूनतम अंक 33% निर्धारित किए गए है. यानि CSAT में कुल मार्क्स (200) का 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है नहीं तो GS PAPER का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा.

2 : प्रांरभिक सिविल सेवा परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, दिए हुए चार विकल्पों में से अभ्यर्थी को कोई एक सही उत्तर चुनना होता हैं.

3: प्रांरभिक की परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में कराया जाता है.

यूपीएससी प्रीलिम्स (और मेन्स में) में हाल के वर्षों में गतिशील प्रश्नों पर ध्यान दिया गया है. यहां तक ​​कि पॉलिटी जैसे वर्गों से जिन्हें स्थिर माना जाता था, अधिक से अधिक प्रश्न समाचार में हाल के कुछ मुद्दों / विषय में अपना आधार रखते हैं. इसके अलावा, UPSC प्रीलिम्स सिलेबस में भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के अंश ज्यादातर करेंट अफेयर्स पर केंद्रित हैं.

करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए कुछ आवश्यक स्रोत हैं:

योजना पत्रिका और कुरुक्षेत्र पत्रिका

आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक

प्रेस सूचना ब्यूरो रिलीज (PIB)

द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस

यहां देखें- GS और CSAT पेपर का सिलेबस

General Studies Paper – I



- Current events of national and international importance.

- History of India and Indian National Movement.

- Indian and World Geography-Physical, Social, Economic Geography of India and the World.

- Indian Polity and Governance – Constitution, Political System, Panchayati Raj, Public Policy, Rights Issues, etc.

- Economic and Social Development – Sustainable Development, Poverty, Inclusion, Demographics, Social Sector initiatives, etc.

- General issues on Environmental Ecology, Biodiversity and Climate Change – that do not require subject specialisation

- General Science

CSAT/ General Studies Paper-II

- Comprehension

- Interpersonal skills including communication skills

- Logical reasoning and analytical ability

- Decision-making and problem solving

- General mental ability

- Basic numeracy (numbers and their relations, orders of magnitude, etc.) – Class X level)

- Data interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc. – Class X level)