DDA Patwari Stage 2 Result 2021: रिजल्ट जारी, जानें- कैसे करना है चेक

DDA Patwari Stage 2 Result 2021: कैसे करें चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट .dda.org.in पर जाएं.

स्टेप 2- ‘Jobs' सेक्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 3- ‘Direct Recruitment 2020' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4- अब ‘DIRECT RECRUITMENT 2020- LIST OF PROVISIONALLY SHORTLISTED CANDIDATES FOR THE POST OF PATWARI.' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 5- एक पीडीएफ फाइल खुलने लगेगी.

स्टेप 6- इसे डाउनलोड करें लें.

स्टेप 7- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें.