नौकरी से निकाले गए पूर्व कर्मचारी से ट्विटर पर जब दुनिया का सबसे रईस मालिक ही भिड़ा तो देखिए कौन जीता

लेकिन जब किसी को नौकरी से निकाला जाता है तब उसे कम से कम बताया जाना चाहिए. यह जानकारी भी उचित समय के अंतराल पर दी जानी चाहिए ताकि कोई भी पारिवारिक व्यक्ति कम से कम कुछ और व्यवस्था करने का प्रयास कर सके.

लेकिन अभी हाल ही में दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने ट्विटर से सैकड़ों लोगों को निकाला. यहां आश्चर्य यह नहीं था कि लोगों को नौकरी से निकाला, बल्कि आश्चर्य यह था कि जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया उन्हें बताया तक नहीं गया. लोग जब अपने सिस्टम पर लॉगिन करने बैठे तब उन्हें यह पता चला कि उनका लॉगिन बंद कर दिया गया है.

ऐसे में लोग घबराए और परेशान हुए. काफी दिनों तक उन्होंने अचानक हुई इस कार्रवाई के बारे में प्रबंधन और एचआर से बात करने की कोशिश की. कई से उन्हें न कोई जवाब दिया गया न ही कोई आधिकारिक जानकारी दी गई कि क्या वो अब कंपनी का हिस्सा हैं भी कि नहीं...

इसी उधेड़बुन में परेशान एक युवक @iamharaldur ने ट्विटर पर ही अपने मालिक एलन मस्क को टैग करते हुए ट्वीट कर पूछा कि क्या वो नौकरी पर हैं भी या नहीं... साथ ही उन्होंने एलन मस्क को किए ट्वीट में यह भी बताया कि उन्हें पिछले 9 दिनों से इस बारे में न तो एचआर की तरफ से न ही एलन मस्क की ओर से किसी मेल का कोई जवाब दिया गया. इस पूरे मसले पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है. क्या आप कुछ बता सकते हैं.

इस ट्वीट के जवाब में एलन मस्क ने पूछा कि आप क्या काम करते रहे हैं.

इस सवाल के जवाब में @iamharaldur ने कहा कि यदि में इस बारे में ज्यादा कुछ बोलूंगा तो वह गोपनियता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा. साथ ही @iamharaldur ने एलन मस्क से कहा कि यदि आपके पास वकील हैं तो कृपया मुझे उनसे लिखित में जवाब दे दें कि मैं यह सब हां पर बोल सकता हूं.

मजेदार बाद है कि सार्वजनिक मंच पर ही एलन मस्क ने खुद ट्विटर पर इसकी इजाजत दी. इसके बाद @iamharaldur ने वहां पर काफी जानकारी, पूरी नहीं बता दी है. उन्होंने यहां तक बताया कि वे यह भी जानते हैं कि एलन मस्क के कंपनी में आने के बाद से क्या कैसे किया गया. खैर @iamharaldur एक बार फिर मूल सवाल पर आए और पूछा कि क्या उनका काम बचा है और क्या उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसा दिया जाएगा.

मसला अभी खत्म नहीं हुआ है... ट्वीटर पर एलन मस्क और इस कर्मचारी में जारी है जंगपूरे विस्तार से इस ट्विट थ्रेड को देख सकते हैं.

Dear @elonmusk 👋



9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.



However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails.



Maybe if enough people retweet you'll answer me here?

— Halli (@iamharaldur) March 6, 2023