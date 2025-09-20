गुवाहाटी की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हजारों लोग

Zubeen Garg Death: शनिवार की शाम गुवाहाटी की सड़कों पर एक भावुक दृश्य देखने को मिला. असम के मशहूर गायक और सांस्कृतिक प्रतीक जुबीन गर्ग (Tribute to singer Zubeen Garg) श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग घरों से बाहर निकल आए. हर उम्र के लोग हाथों में फूल लेकर और आंखों में आंसू लिए अपने प्रिय गायक को अंतिम विदाई देने पहुंचे. गौरतलब है कि 52 वर्षीय जुबीन गर्ग का निधन सिंगापुर में एक दर्दनाक स्कूबा डाइविंग हादसे में हुआ.

जानकारी के अनुसार, डाइविंग के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. उन्हें तुरंत समुद्र से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. वे सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफ़ॉर्म करने पहुंचे थे, लेकिन यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव साबित हुआ.

जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर शनिवार देर रात गुवाहाटी पहुंचेगा. सबसे पहले उनका शव काहिलीपाड़ा स्थित उनके घर ले जाया जाएगा, जहां परिवार और करीबी लोग उन्हें अंतिम विदाई देंगे. इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को सारुसजाई स्टेडियम ले जाया जाएगा, ताकि आम लोग भी उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें.

असम और पूरे उत्तर-पूर्व में जुबीन गर्ग संगीत के सुपरस्टार माने जाते थे. उन्होंने न केवल असमिया संगीत को नई ऊंचाइयां दीं, बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी आवाज से पहचान बनाई. 2006 की फिल्म ‘गैंगस्टर' के गाने ‘या अली' से उन्हें देशभर में पहचान मिली. ऐसे में उनके अचानक चले जाने से न सिर्फ असम, बल्कि पूरे देश का संगीत जगत सदमे में है. गुवाहाटी की सड़कों पर उमड़ी भीड़ इस बात का सबूत है कि जुबीन गर्ग केवल गायक ही नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन थे.