ऋतिक की फिल्म के सेट पर जायद खान को यूं मिली थी डेब्यू फिल्म, पहले कर दिया था मना, पिता की सलाह ने बदली जिंदगी

बॉलीवुड के ओजी चार्म और दिलों की धड़कन जायद खान एक बार फिर चर्चा में हैं. फिल्मी दुनिया में उनके करियर की शुरुआत किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी. जब उन्होंने एक्टिंग की तैयारी शुरू की, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि एक आम दिन उनके लिए जिंदगी बदल देगा. जायद खान ने एक्टिंग में डूबने से पहले खुद को पूरी तरह तैयार किया. जिम से लेकर डांस, डायलॉग और एक्टिंग तक कि क्लास ली. यहां तक कि पेट्रोल पंप पर खड़े होकर भी वे अपनी लाइन्स प्रैक्टिस करते थे. वो एक्टिंग उनके लिए सिर्फ करियर नहीं, एक जुनून बन चुका था.

उनका ब्रेक तब आया जब वह सिर्फ एक शूटिंग सेट पर दर्शक के रूप में गए थे. ऋतिक रोशन, विक्रम भट्ट और अमीषा पटेल एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और अचानक जायद को किसी ने अप्रोच किया. उनसे कहा, "तुम बहुत हैंडसम हो, क्या मेरी फिल्म करोगे?". जायद को उस पल अहसास हुआ कि वो इस मौके के लिए पूरी तरह तैयार हैं, फिर भी उन्होंने तुरंत हामी नहीं भरी. उन्होंने अपने पिता, अभिनेता संजय खान से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें हौसला दिया कि अपनी राह खुद बनाना ही सच्ची सफलता है.

इसके बाद ‘चुरा लिया है तुमने' से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, और अब एक नया मोड़ आने वाला है. 2025 में जायद खान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रहे हैं अपनी नई फिल्म The Film That Never Was (TFTNW) के साथ. इस प्रोजेक्ट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन फैंस की उत्सुकता चरम पर है. खबरें हैं कि जायद और भी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जो आने वाले समय में सामने आएंगे.