जहीर खान और सागरिका घाटगे ने गणेश चतुर्थी पर पहली बार दिखाया बेटे का चेहरा, फैन्स दे रहे खूब प्यार

बॉलीवुड एक्ट्रेस सागरिका घाटगे और पूर्व क्रिकेटर जहीर खान ने इस साल पहली बार अपने बेटे फतेहसिंह के साथ गणेश चतुर्थी मनाई. एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस उत्सव की कुछ झलकियां शेयर कीं. प्यार भरे इस उत्सव के साथ शेयर की गई तस्वीरों में उनके बेटे फतेह का चेहरा देखने को मिला. इस खास मौके पर बेटे की झलक देख पायल और जहीर के फैन्स खासे एक्साइटेड थे. यकीनन इस कपल ने इस मौके को और खास और यादगार बना दिया.

बता दें कि फतेह सिंह खान का जन्म 16 अप्रैल, 2025 को हुआ, जो शादी के आठ साल बाद लंबे समय से बाद जहीर और पायल की जिंदगी में आए. कपल ने तब एक प्यारे इमोशनल मैसेज के साथ उनके पैदा होने की खबर शेयर की थी: "प्यार, कृतज्ञता और ईश्वरीय आशीर्वाद के साथ, हम अपने प्यारे नन्हे बेटे, फतेह सिंह खान का स्वागत करते हैं."

सुंदर तस्वीरें शेयर करते हुए, सागरिका ने लिखा: "गणपति बप्पा मोरया! हमारी ओर से आपको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं." गणेश चतुर्थी पर यह पोस्ट फादर्स डे पर अपने बेटे का चेहरा सार्वजनिक करने के उनके पहले के फैसले के कुछ ही समय बाद आई है, जब सागरिका ने जहीर खान को एक विश करते हुए उनकी और बेटे की एक तस्वीर शेयर की थी.

उस पोस्ट में, उन्होंने बताया कि कैसे "वह आपके लिए बहुत भाग्यशाली है," और फैन्स ने पापा-बेटे के इस प्यारे पल की खूब तारीफ की. मई में, सागरिका ने अपने नवजात शिशु को माता-पिता दोनों के साथ प्यार भरे पलों में दिखाते हुए मनमोहक तस्वीरों के साथ फैन्स को एक ट्रीट दी थी. इन तस्वीरों पर फैन्स ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी थीं. सागरिका और जहीर ने नवंबर 2017 में एक बेहद प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी.