टॉक्सिक के बोल्ड सीन वाली कंट्रोवर्सी के बीच यश का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में यश कुछ ऐसा कहते नजर आ रहे हैं जो उनकी इस फिल्म से बिल्कुल उलट है.

'कभी ऐसा सीन नहीं करूंगा जो मम्मी-पापा के साथ ना देख सकूं', टॉक्सिक स्टार यश ने कई साल पहले किया था ये दावा, अब टीजर पर बवाल
Toxic कंट्रोवर्सी के बीच यश का पुराना वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

साउथ के सुपरस्टार यश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स के टीजर में दिखाए गए बोल्ड सीन पर उठे विवाद के बीच अब एक्टर का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उनकी स्टेटमेंट है कि लोग उन्हें अपनी ही बात से पीछे हटने के लिए बातें सुना रहे हैं. वहीं इस बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यश को सपोर्ट कर रहे हैं. बता दें कि ‘टॉक्सिक' का टीजर 8 जनवरी को उनके 40वें बर्थडे के मौके पर रिलीज किया गया. टीजर ऑनलाइन आते ही चर्चा का विषय बन गया. वजह बन टीजर में दिखाया गया एक बोल्ड सीन. आम आदमी पार्टी की महिला इकाई ने कर्नाटक राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि ये सीन अश्लील है और महिलाओं व बच्चों पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं. पार्टी की राज्य सचिव ने इसे तुरंत हटाने की मांग की है.

यश का कौनसा पुराना वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ते ही नेटिजंस ने यश का एक पुराना क्लिप ढूंढ निकाला, जो कन्नड़ टॉक शो ‘वीकेंड विद रमेश' से है. इस शो में यश ने होस्ट रमेश अरविंद से कहा था, “मैं ऐसी कोई भी फिल्म नहीं करूंगा, जिसे मैं अपने माता-पिता के साथ बैठकर देखने में असहज महसूस करूं.”

इस बयान के सामने आने पर सोशल मीडिया पर मिक्स रिएक्शन आए. कुछ यूजर्स ने यश पर तंज कसे और उन्हें “धोखेबाज” या “पाखंडी” कहा. एक कमेंट में लिखा, रॉकी भाई धोखेबाज है. एक ने लिखा, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये दोगलापन है.

वहीं, यश के फैंस ने उनका साथ देते हुए लिखा कि समय के साथ इंसान की सोच और नजरिया बदलता है. एक यूजर ने कहा, उम्र और प्रोफेशनल जरूरतों के हिसाब से राय बदलना नैचुरल सी बात है. किसी ने मजाक में कमेंट किया, उनके घरवालों ने टीजर आराम से देखा होगा, तो समस्या क्या है?. यह पुराना बयान अब टीजर के विवाद के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे बहस और तेज हो गई है. अभी तक यश या फिल्म टीम की ओर से इस पर कोई ऑफीशियल स्टेटमेंटन नहीं आई है.

