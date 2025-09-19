विज्ञापन

क्या नेशनल अवॉर्ड्स में विक्रांत मैसी और रियल-लाइफ मनोज कुमार शर्मा दिखेंगे साथ -साथ ?

विक्रांत मैसी अपने करियर के सबसे यादगार मुकामों में से एक हासिल करने वाले हैं. फिल्म 12th फेल के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिलने वाला है.

नई दिल्ली:

विक्रांत मैसी अपने करियर के सबसे यादगार मुकामों में से एक हासिल करने वाले हैं. फिल्म 12th फेल के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिलने वाला है. ऐसे में हर बीतते दिन के साथ इस बड़ी जीत को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है. विक्रांत को बेस्ट एक्टर का प्रतिष्ठित सम्मान उनके द्वारा निभाए गए मनोज कुमार शर्मा के रूप में दमदार एक्टिंग के लिए दिया जाएगा. मनोज कुमार शर्मा ने एक साधारण सी शुरुआत कर एक आईपीएस अधिकारी बनने तक का सफर तय किया है. यह सम्मान सिर्फ विक्रांत के लिए अपनी सफलता नहीं बल्कि उन सभी के लिए गर्व का पल है, जिन्होंने फिल्म की प्रेरक कहानी से जुड़ाव महसूस किया. कहना होगा कि अपनी इस जीत के साथ, उन्होंने अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन और शानदार एक्टर्स में अपनी जगह और मजबूत कर दी है.

अब इस मौके की इमोशनल गहराई और बढ़ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मनोज कुमार शर्मा 12th फेल की कहानी पर आधारित है. वह भी इस समारोह में मौजूद हो सकते हैं. आखिर 12th फेल सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि यह मनोज शर्मा की खास और प्रेरणादायक कहानी थी. विक्रांत ने मनोज शर्मा के रोल को स्क्रीन पर  खूबसूरती से उतारा.  राष्ट्रपति भवन में रील और रियल मनोज कुमार शर्मा को एक साथ देखना इस मौके को और भी खास बना देगा. यह मौका न सिर्फ विक्रांत की शानदार एक्टिंग को दिखाएगा, बल्कि उस जज़्बे, हिम्मत और उम्मीद को भी सलाम होगा, जिसे फिल्म ने खूबसूरती से दिखाया है. विक्रांत हमेशा अपने बड़े मौकों को विनम्रता और सम्मान से अपनाते हैं, उनके लिए मनोज शर्मा के साथ यह सम्मान बांटना इस उपलब्धि को और भी मायने देगा.

नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में यह ‘फुल सर्कल' मूमेंट अब एक यादगार शाम बनने जा रहा है, जहां सिनेमा का जश्न होगा. असली जिंदगी के हीरोइज़्म को सलाम किया जाएगा और उस कहानी और उस इंसान के रिश्ते का जश्न मनाया जाएगा, जिसने उसे सच में जिया है.

