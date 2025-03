कौन हैं शिवश्री स्कंदप्रसाद, जिन्होंने की भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या से शादी, ऐश्वर्या राय से है कनेक्शन! 

बेंगलुरु दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के सांसद एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत सिंगर शिवश्री स्कंदप्रसाद गुरूवार को विवाह के बंधन में बंध गये. विवाह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पारंपरिक तरीके से सम्पन्न हुआ. पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र, केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना और अर्जुनराम मेघवाल समेत भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ-साथ पार्टी के कई सांसद और विधायक भी समारोह में शामिल हुए. आला नेताओं ने तेजस्वी और शिवश्री को आशीर्वाद भी दिया,

तेजस्वी सूर्या ने ‘एक्स' पर जानकारी देते हुए एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा ‘‘ गुरुओं, बुजुर्गों और शुभचिंतकों के आशीर्वाद से आज वैदिक परंपराओं के अनुसार शिवश्री से विवाह किया. हम इस यात्रा को एक साथ शुरू करने के लिए आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं.'' जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि हाल में 34 वर्षीय सांसद तेजस्वी और शिवश्री आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के आश्रम में उनका आशीर्वाद लेते हुए देख गये थे, जिसके बाद से दोनों की शादी की चर्चा खबरों में थीं.

With the blessings of Gurus, elders, and well wishers, married @ArtSivasri today as per vedic traditions.



We seek your blessings and wishes as we start this journey together! pic.twitter.com/sguSVBRyJg