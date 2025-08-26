अनुराग कश्यप की किस फिल्म का पहला टाइटल था 'बबलू निशानची, रंगीली रिंकू और डबलू'?

अमेजन एमजीएम स्टूडियोज इंडिया की फिल्म 'निशानची' थिएट्रिकल रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले मशहूर फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है. ऐसे में अब अनुराग कश्यप निशानची के साथ एक और दमदार क्राइम ड्रामा लेकर आ रहे हैं, जो दर्शकों को बांधे रखने का वादा करता है. फिल्म में ऐश्वर्य ठाकरे और वेदिका पिंटो की नई जोड़ी नजर आने वाली है. बता दें कि रिलीज से पहले सामने आए निशानची के टीजर और गानों को फैन्स पसंद कर रहे हैं. फिल्म के टीजर में एक्शन, थ्रिल और रोमांस की झलक है. फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है.

निशानची के टाइटल को लेकर अनुराग कश्यप ने खुलासा किया है कि फिल्म का असल टाइटल पहले कुछ और रखा गया था, जिसे बाद में उसे बदलकर निशानची रखा गया. दरअसल, अनुराग ने बताया कि 'शुरू में फिल्म का टाइटल बबलू निशानची, रंगीली रिंकू और डबलू रखा गया था, जिसपर सबने कहा कि ये टाइटल बहुत बड़ा है. कैसे आखिरकार इसका टाइटल निशानची बना और फिल्म का नाम फाइनल हुआ, यही इसकी कहानी है.'

निशानची में ऐश्वर्य के दोनों किरदार बबलू और डबलू जुड़वां भाई हैं, जबकि रिंकू यानी वेदिका पिंटो का किरदार है. फिल्म में बबलू गहराई से रिंकू से प्यार करता है, लेकिन एंट्री होती है डबलू की और उससे हालात बदल जाते हैं. इस तरह से कहानी में टकराव के साथ ड्रामा शुरू हो जाता है. निर्देशक अनुराग कश्यप ने हाल ही में ये भी बताया है कि निशानची पर काम करते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे वो अपनी असली कहानी कहने की जड़ों में लौट आए हों, और अपनी फिल्ममेकिंग के उस रॉ अंदाज को फिर से जिया हो.

निशानची ऐश्वर्य ठाकरे की एक्टिंग की शुरुआत है. उनके साथ फिल्म में वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा भी अहम किरदारों में हैं. फिल्म 'निशानची' के प्रोड्यूसर अजय राय और रंजन सिंह हैं, जो जार पिक्चर्स और फ्लिप फिल्म्स के बैनर तले बनी है. फिल्म की कहानी प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने लिखी है. फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.