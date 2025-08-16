बारिश में मुंबई के सड़क हुए जलमग्न तो फराह को याद आया किशोर दा का गाना, पूछा- 'कोई तैरने के लिए तैयार है?'

फिल्म निर्माता-कोरियोग्राफर फराह खान ने मुंबई में रात भर हुई भारी बारिश के बाद अपने घर से बाहर निकलते हुए एक वीडियो शेयर किया है. शनिवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर फराह ने यह वीडियो पोस्ट किया, जिसमें मुंबई की सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है. इस क्लिप में शहर की सड़कों पर पानी का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. उसी में गाड़ियां चल रही हैं फराह भी अपनी कार में थीं और उन्होंने यह सीन शूट किया. क्लिप शेयर करते हुए फराह ने लिखा, "क्या कोई सुबह तैराकी के लिए जाना चाहता है??" उन्होंने अपने वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर "नदिया से दरिया" गाना जोड़ा.

यह संगीत 1973 में आई ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म नमक हराम का है. संगीत आरडी बर्मन का है. किशोर कुमार द्वारा गाया गया यह गीत राजेश खन्ना और रेखा पर फ़िल्माया गया था. इस फ़िल्म में अमिताभ बच्चन, असरानी, ए.के. हंगल और सिमी गरेवाल जैसे कलाकार भी हैं. शुक्रवार रात मुंबई और उसके उपनगरों में भारी बारिश हुई, शनिवार तड़के कुछ इलाकों में 200 मिमी से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई. बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया और लोकल ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रेड अलर्ट जारी किया है और महानगर में दो दिनों तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. भारी बारिश के कारण विक्रोली, घाटकोपर, भांडुप, अंधेरी, किंग्स सर्कल, मलाड और गोरेगांव समेत कई जगहों पर जलभराव हो गया.

फराह को कई फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है, जिनमें मैं हूं ना (2004), ओम शांति ओम (2007), तीस मार खान (2010) और हैप्पी न्यू ईयर (2014) शामिल हैं. उन्होंने बरसात, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, विरासत, बॉर्डर, यस बॉस, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, कहो ना प्यार है, पुकार, कल हो ना हो, माई नेम इज़ खान, हैप्पी न्यू ईयर, दिलवाले और वीरे दी वेडिंग जैसी कई फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी की है.

उन्होंने इंडियन आइडल, झलक दिखला जा, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, फराह की दावत, नच बलिए और ज़ी कॉमेडी शो सहित कई रियलिटी शो में जज की भूमिका निभाई है. फ़िलहाल, फराह अपने रसोइए दिलीप के साथ मशहूर हस्तियों के घर जाकर व्लॉगिंग कर रही हैं. वे बातें करते हैं, खाना बनाते हैं और यादगार पलों कोो शूट करते हैं.