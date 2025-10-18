विज्ञापन

फिल्म सिलसिला बॉलीवुड की यादगार फिल्मों में से एक है. इस फिल्म को इसके सितारों ने यादगार बनाया था. इस फिल्म में दर्शकों को उनकी फेवरेट ऑनस्क्रीन जोड़ी यानी अमिताभ बच्चन और रेखा को आखिरी बार साथ देखने का मौका मिला था.

वो शर्त, जिसके पूरा होने पर जया बच्चन ने साइन की थी रेखा-अमिताभ के साथ फिल्म सिलसिला, कहा था- जब सेट पर हमेशा...
सिलसिला साइन करने के लिए जया बच्चन ने रखी थी शर्त
फिल्म सिलसिला बॉलीवुड की यादगार फिल्मों में से एक है. इस फिल्म को इसके सितारों ने यादगार बनाया था. इस फिल्म में दर्शकों को उनकी फेवरेट ऑनस्क्रीन जोड़ी यानी अमिताभ बच्चन और रेखा को आखिरी बार साथ देखने का मौका मिला था. हालांकि फिल्म की कास्टिंग आसान नहीं थी. डायरेक्टर यश चोपड़ा को जया बच्चन को इस फिल्म के लिए राजी करना एक मुश्किल चुनौती थी. उस समय, अमिताभ और रेखा के कथित अफेयर की अफवाहें पहले से ही सुर्खियां बटोर रही थीं. फिल्म की कहानी वास्तविक जीवन से मिलती-जुलती लग रही थी, इसलिए फिल्म में जया का होना जरूरी था.

संजीव कुमार ने की यश चोपड़ा की मदद

जया को मनाने के लिए यश चोपड़ा ने संजीव कुमार की मदद ली, जिनका जया के साथ एक करीबी रिश्ता था. संजीव के जीवनी लेखक हनीफ जावेरी और उनकी भतीजी जिग्ना ने विक्की लालवानी के साथ बातचीत में कहा, "यश चोपड़ा जानते थे कि संजीव कुमार जया को अपनी बहन मानते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें जया को फिल्म के लिए राजी करने के लिए कहा. जया फिल्म करने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी. उन्होंने कहा कि वह हमेशा सेट पर मौजूद रहेंगी, तब भी जब उनकी जरूरत न हो." हनीफ ने इस शर्त के पीछे का कारण बताया- "ज़ाहिर है, रेखा की वजह से."

अमिताभ बच्चन के बारे में क्या बोलीं रेखा

रेखा अक्सर अपने अभिनय पर अमिताभ के प्रभाव के बारे में बात करती रही हैं. फिल्मफेयर के एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा, "एक अभिनेत्री के रूप में मैं जो कुछ भी हूं, उसका 100 प्रतिशत श्रेय उन्हीं को जाता है. मैं बस उन्हें देखकर सीखने की कोशिश करती हूं. विडंबना यह है कि वह मेरे या किसी और के जीवन पर उनके प्रभाव से पूरी तरह अनजान थे. उनकी उपस्थिति और भावना ने ही एक अभिनेता और एक इंसान के रूप में मेरे करियर में योगदान दिया. वह मेरी अंतरात्मा की तरह हैं जो मुझे जीवन और मेरे अभिनय में मार्गदर्शन करती है."

